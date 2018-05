Uz NBA sezonas MVP balvu pretendē Hārdens, Džeimss un Deiviss

Kā favorīts uz balvu tiek minēts Hjūstonas «Rockets» līderis Hārdens, kurš ar vidēji 30,4 punktiem bija regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. Hārdens iepriekšējās trīs sezonas palika otrais MVP balsojumā, divreiz piekāpdamies Stefanam Karijam, bet vienreiz - Raselam Vestbrukam.

Savukārt Klīvlendas «Cavaliers» zvaigzne Džeimss aizvadīja savu rezultatīvāko regulāro čempionātu kopš 2009./2010. gada. Šosezon viņam vidēji spēlē 27,5 punkti, 8,6 atlēkušās bumbas un 9,1 rezultatīva piespēle.

Tikmēr Ņūorleānas «Pelicans» vilcējspēks Deiviss aizvadīja savu rezultatīvāko sezonu karjerā, vidēji mačā gūdams 28,1 punktu, izcīnīdams 11,1 atlēkušo bumbu un bloķēdams 2,6 metienus.

Viņš kopā ar Rūdiju Gobēru no Jūtas «Jazz» un Žoelu Embīdu no Filadelfijas «76ers» pretendē uz gada labākā aizsardzības spēlētāja balvu.

Savukārt uz gada debitanta balvu pretendē Donovans Mičels no «Jazz», Bens Simonss no «76ers» un Džeisons Teitams no Bostonas «Celtics».

Tikmēr gada labākā trenera balvai izvirzīti «Celtics» stūrmanis Breds Stīvenss, «Jazz» vadītājs Kvins Snaiders un Toronto «Raptors» pagājušajā nedēļā atlaistais Dveins Keisijs. Zīmīgi, ka Keisijs pagājušajā nedēļā tika atzīts par sezonas labāko treneri savu kolēģu vērtējumā, taču pāris dienas vēlāk tika atbrīvots no amata.

Pērn par sezonas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Oklahomasitijas «Thunder» zvaigzne Vestbruks.

Sešas reizes par sezonas vērtīgāko spēlētāju atzīts Karims Abduls Džabars, bet pa piecām trofejām ir Billam Raselam un Maiklam Džordanam, kamēr pa četriem MVP tituliem - Džeimsam un Viltam Čemberleinam.