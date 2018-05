Porziņģis sajūsmā par telefonsarunu ar Fizdeilu

Fizdeils pie «Knicks» stūres oficiāli stājās pirms nepilnām trim nedēļām. Pēc stāšanās amatā viņš solīja, ka šajā vasarā pat vairākas reizes grasās Latvijā apciemot vienības lielāko zvaigzni Porziņģi, bet par jaunā trenera un basketbolista komunikāciju nekas netika ziņots.

«Tikko bija lieliska telefonsaruna ar treneri Fizdeilu. Esmu sajūsmā! Uz priekšu!» tvītoja Porziņģis, liekot noprast, ka tā bijusi abu pirmā telefonsaruna.

Just had a great conversation on the phone with Coach Fiz. Man im excited!!!!! Lets gooo!!! 🔶🔷— Kristaps Porzingis (@kporzee) May 24, 2018