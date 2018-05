Barselonas klubs devis atļauju Kurucam piedalīties NBA pirmsdrafta treniņos

Kurucs saņēmis Barselonas kluba atļauju piedalīties NBA pirmsdrafta treniņnometnē, kas notiks 30. maijā netālu no Losandželosas, savā «Twitter» kontā norādījis Kalnītis.

Great news from Barcelona! @RODIONS1 has received permission from @FCBbasket to participate in our agency NBA pre-draft workout day that will be held at the @SportsAcademyHQ on the 30th of May in Thousand Oaks, California.— Artūrs Kalnītis (@ArtursKalnitis) May 26, 2018