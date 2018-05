Sākusies biļešu tirdzniecība uz Pasaules kausa izcīņu basketbolā sievietēm

Otrdien uzsākta pirmā biļešu tipa tirdzniecība septembrī gaidāmajam turnīram.

Zemāko biļešu cena būs 25 eiro, bet dārgākā aizsniegsies līdz 112 eiro. Konkrētais biļetes tips atļaus par vienotu cenu apmeklēt visus grupu un ceturtdaļfināla mačus kādā no divām spēļu norisēs vietām. Savukārt ar atsevišķu abonementu ir iespēja apmeklēt jebkuru izslēgšanas spēli, bet ne grupu turnīra mačus.

Jūnijā sāksies klasiskā biļešu tirdzniecība arī uz konkrētām spēlēm, kuru cenas būs mērojamas kategorijā no septiņiem līdz 21 eiro, bet pēdējais biļešu tips atļaus apmeklēt spēles konkrētās dienās gan grupu turnīra, gan izslēgšanas cīņu fāzēs, kur to cena būs no pieciem līdz 50 eiro.

Pasaules kausā debiju piedzīvos arī Latvijas izlases basketbolistes, kuras apakšgrupā spēkosies ar Ķīnu, Senegālu un planētas titulētāko izlasi ASV.

Pasaules kausa izcīņa no 22. līdz 30.septembrim notiks Kanāriju salās, Spānijā. Tajā piedalīsies planētas 16 spēcīgākās izlases, kas būs sadalītas četrās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, otrās un trešās vietas ieguvējas spēlēs astotdaļfinālā, bet ceturtās vietas ieguvējām turnīrs būs beidzies.

Pērn Eiropas čempionātā Mārtiņa Zībarta vadītā Latvijas izlase izcīnīja sesto vietu, iegūstot ceļazīmi uz Pasaules kausu. Tā kā Eiropas čempionāta pirmajā piecniekā iekļuva arī Pasaules kausa finālturnīra rīkotājvalsts Spānija, pie ceļazīmes tika arī sestā spēcīgākā kontinenta valstsvienība. Mazajā pusfinālā par 5.-8. vietu Eiropas čempionātā latvietes dramatiskā cīņā ar 68:67 uzvarēja Itāliju un iekļuva pirmajā sešiniekā, tiekot arī pie ceļazīmes uz Pasaules kausu.

Kāda Latvijas basketboliste iepriekšējo reizi Pasaules kausā spēlējusi 1983.gadā, kad ar PSRS izlasi zeltu guva Uļjana Semjonova. Gan Semjonova, gan Skaidrīte Smildziņa karjeras laikā kļuva par trīskārtējām pasaules čempionēm, kamēr pa vienam zeltam izcīnīja Silvija Krodere un Helēna Hehta, bet vienu reizi pie sudraba tika Dzidra Karamiševa.

Latvijas dāmu izlase ceļazīmei uz Pasaules kausu tuvu bija vēl divas reizes, taču tad pie kārotās iespējas netika.

Iepriekšējās divās Pasaules kausa izcīņās triumfēja ASV.