Džeimss gūst 51 punktu; NBA finālsērijas pirmo maču uzvar «Warriors»

Lebrons Džeimss naktī uz piektdienu (Latvijas laiks) guva 51 punktu, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Klīvlendas «Cavaliers» komandu no zaudējuma Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijas pirmajā spēlē, kurā uzvaru papildlaikā svinēja Goldensteitas «Warriors».

«Warriors» savā laukumā panākumu izcīnīja papildlaikā ar rezultātu 124:114 (29:30, 27:26, 28:22, 23:29, 17:7), izvirzoties 1-0 vadībā NBA finālsērijā līdz vienas komandas četrām uzvarām.

«Cavaliers» līderis Džeimss, kurš aizvadīja savas karjeras rezultatīvāko «play-off» maču, trāpīja 16 no 25 divpunktu metieniem, 3 no 7 tālmetieniem un 10 no 11 soda metieniem. Tāpat viņa kontā 8 rezultatīvas piespēles un 8 izcīnītas atlēkušās bumbas.

Vēl Klīvlendas rindās ar rezultativitāti izcēlās Kevins Lavs, kurš guva 21 punktu un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, taču trāpīja tikai 1 no 8 tālmetieniem.

«Warriors» sastāvā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Stefans Karijs, kurš atdeva arī 9 rezultatīvas piespēles, Kevins Durants pievienoja 26 punktus, bet Klejs Tompsons iemeta 24 punktus.

Savukārt Dreimonds Grīns guva 13 punktus, izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, atdeva 9 rezultatīvas piespēles, pārtvēra 5 bumbas un bloķēja 2 metienus Goldensteitas kluba rindās.

Spēles pirmajā puslaikā lielākoties vadībā bija «Cavaliers» komanda, bet mača otrajā pusē «Warriors» pārņēma vadības grožus. Nepilnas piecas sekundes pirms pamatlaika beigām Džordžam Hilam bija iespēja izraut uzvaru viesiem, taču viņš realizēja tikai vienu no diviem soda metieniem, spēles pirmajām 48 minūtēm noslēdzoties neizšķirti 107:107.

Pagarinājuma ievadā «Warriors» iemeta septiņus bezatbildes punktus un izcīnīja drošu uzvaru. Nepilnas trīs sekundes pirms pamatlaika beigām Tristans Tompsons tika izraidīts no zāles, par ko demonstratīvi sajūsmu izrādīja Grīns. Abu komandu basketbolisti laukuma vidū sāka ķīvēties, T.Tompsonam iepļaukājot Grīnu, kā rezultātā viņam var nākties izlaist sērijas otro spēli.

Spēles atmosfēra bija nokaitēta jau pamatlaikā, kad tiesneši izcēlās ar dažiem strīdīgiem lēmumiem par labu mājiniekiem.

Sērijas nākamā spēle notiks svētdien turpat Oklendā, bet pēc tam komandas pārcelsies uz Klīvlendu.

Pērn par čempioni tika kronēta «Warriors», kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja «Cavaliers».

Zīmīgi, ka pirmo reizi Ziemeļamerikas profesionālā sporta vēsturē vienas un tās pašas komandas ceturto sezonu pēc kārtas cīnās par titulu. 2015. un 2017.gadā finālsērijā uzvarēja «Warriors», bet 2016.gadā - «Cavaliers».