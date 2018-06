Timma rezultatīvs Spānijas pusfināla mačā; «Baskonia» sēriju sāk ar uzvaru

«Kirolbet Baskonia» savā laukumā ar rezultātu 86:61 (20:15, 27:13, 20:12, 19:21) pārspēja Barselonas «Lassa», pusfināla sērijā līdz vienas komandas 3 uzvarām izvirzoties 1-0 vadībā.

Timma laukumā pavadīja 19 minūtes un 22 sekundes, realizēja 2 no 3 divpunktu metieniem un 3 no 8 tālmetieniem, kā arī izcīnīja 3 atlēkušās bumbas, pieļāva 2 kļūdas, pārtvēra 1 bumbu un sakrāja +12 lietderības rādītāju.

Tikmēr uzvarētāju rindās cits latviešu basketbolists Rinalds Mālmanis nospēlēja 2 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā guva 2 punktus, realizējot 1 no 2 divpunktu metieniem un sakrājot negatīvu +/- rādītāju -3.

Timma kopā ar gruzīnu Torniki Šengeliju un Patrisio Garino dalīja «Kirolbet Baskonia» komandas rezultatīvākā spēlētāja godu, katram gūstot pa 13 punktiem.

Savukārt pretinieku sastāvā nespēlēja Rodions Kurucs, kuram Barselonas «Lassa» iepriekš atļāva doties uz ASV un piedalīties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmsdrafta treniņnometnē.

Otra pusfināla duelī svētdien Latvijas basketbolista Anžeja Pasečņika pārstāvētā vienība Grankanārijas «Herbalife» piedzīvoja neveiksmi pirmajā sērijas spēlē.

«Herbalife» ar rezultātu 70:88 (22:14, 10:28, 17:20, 21:26) atzina Madrides «Real» pārākumu. Rezultāts sērijā līdz trīs uzvarām tādējādi kļuvis 1-0 Madrides vienības labā.

Pasečņiks šajā mačā nospēlēja 11 minūtes un vienu sekundi. Latvijas centra spēlētājs realizēja 1 no 3 divpunktu metieniem, kā arī 1 no 4 soda metieniem, gūstot 3 punktus. Latvijas basketbolists ne reizi grozam neuzbruka no tālmetiena līnijas.

Pasečņika kontā arī divas atlēkušās bumbas un viena piezīme. Latvijas spēlētājs neveica nevienu rezultatīvu piespēli, kā arī nepieļāva nevienu kļūdu. Basketbolists par spēli saņēma divus efektivitātes punktus.

Spānijas regulārajā čempionātā ar 30 uzvarām 34 spēlēs pārliecinoši triumfēja Madrides «Real», tai ar 25 uzvarām sekoja Vitorijas «Kirolbet Baskonia», bet Barselonas «Lassa» kontā bija 24 panākumi. Pirmo četrinieku ar 22 panākumiem noslēdza iepriekšējās sezonas čempione «Valencia Basket», bet tālāk ar 19 uzvarām sekoja Grankanārijas «Herbalife».

Fuenlavradas «Montakit», kuru pārstāvēja Rolands Šmits, ar 17 panākumiem bija uzreiz aiz pirmā astotnieka, tādējādi neiekļūstot izslēgšanas turnīrā. Vēl Kompostelas «Monbus Obradoiro», kurā šosezon spēlēja Mārtiņš Laksa, ar 14 uzvarām bija 13.vietā, Badalonas «Divina Seguros Joventut», kuras sistēmā ir Artūrs Žagars, ar 12 uzvarām bija 15.pozīcijā, bet pieredzējušais Jānis Blūms un Saragosas «Tecnyconta» ar desmit panākumiem bija 16.vietā starp 18 vienībām un saglabāja vietu augstākajā līgā.

Komandām regulārajā čempionātā bija jāaizvada 34 spēles.