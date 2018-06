Štelmahers: Mamma pirms katras spēles Rīgā komandai uztaisīja torti

«Ventspils» basketbolisti trešdien viesos «Arēnā Rīga» dramatiskā mačā ar rezultātu 81:78 (20:27, 27:12, 22:16, 12:23) uzvarēja «VEF Rīga» komandu, pēc četru gadu pārtraukuma kļūstot par valsts čempioniem.

LBL šīs sezonas finālsērijā «Ventspils» triumfēja ar rezultātu 4-2, pirmo reizi kopš 2014.gada virs galvas ceļot uzvarētāju kausu.

Par Latvijas čempioniem «Ventspils» basketbolisti kļuva desmito reizi. Laika posmā no 2000. līdz 2006.gadam kurzemnieki bija nepārspēti septiņas reizes pēc kārtas, zelta medaļas izcīnot arī 2009. un 2014.gadā.

«Mums bija liels atbalsts, arī no kluba vadības. Sezonas laikā bija traumas, tāpēc nevar visus vinnēt pēc kārtas. Mums bija labākas un sliktākas spēles,» sacīja Štelmahers, kurš par LBL čempionu trenera amatā kļuva trešo reizi pēdējo četru gadu laikā.

«Es daru savu darbu. Daru to, ko māku, daru tā, kā saprotu basketbolu. Psiholoģisks slogs ir vienmēr, gan no sevis, jo gribi darbu izdarīt par visiem 100%, gan no citiem. Galvenais ir uzvara,» bilda treneris.

Viņš sacīja, ka sezonas laikā situācija komandā mainījusies. «Ja viss būtu tā, kā esi iecerējis pirmajā dienā, tad būtu vienkāršāk, bet tā ir trenera darba specifika. Sezonas laikā ir jāmainās, kas, varbūt, ir arī trenera amata foršākā lieta, jo jāmāk pielāgoties,» turpināja treneris, kurš ar «Ventspili» LBL čempiona titulku izcīnīja arī 2014.gadā, bet 2016.gadā kausu cēla ar «Valmiera»/ORDO komandu.

Štelmahers uzsvēra, ka «Ventspils» komanda bija kā viens vesels, nedalot spēlētājus leģionāros un vietējos kadros.

«Es nedalu basketbolistus ārzemju un neārzemju spēlētājos. Mums ir komanda, kurā visi ir līdzvērtīgi. Mums nav milzīgas finanses, lai paņemtu ļoti spēcīgus leģionārus, kuri veidotu rezultātu. Mums viss ir līdzsvarā, leģionāri ir kā papildinājums, kuri iedveš citu vēsmu komandā. Ārzemnieki ir līdzvērtīga daļa no komandas,» uzsvēra treneris, kurš bija pateicīgs arī saviem tuviniekiem un draugiem par atbalstu.