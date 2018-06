Lebrons Džeimss: Durants ir «slepkava»

Durants 49,8 sekundes pirms pamatlaika beigām Klīvlendā iemeta tālmetienu, rezultātam kļūstot 106:100, tādējādi faktiski kliedējot intrigu cīņā par spēles iznākumu. Interesanti, ka līdzīgu metienu viņš tikpat svarīgā brīdī iemeta arī pirms gada un arī trešajā mačā.

June 7, 2017 // June 6, 2018



Kevin Durant came, he saw and he conquered (twice). pic.twitter.com/KubAiLUSSS— SLAM Magazine (@SLAMonline) June 7, 2018