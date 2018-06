«Lakers» vienība ar Lenardu uzsāka sarunas jau iepriekš un pašlaik tās pēc ESPN pieejamās informācijas ir atsākušās. Tiesa, maiņas darījuma ietvaros «Lakers», visticamāk, nāktos šķirties no nākotnes drafta izvēlēm vai arī komandas gados jaunajiem spēlētājiem.



Losandželosas vienība iepriekš ir izrādījusi interesi arī par Klīvlendas «Cavaliers» zvaigzni Lebronu Džeimsu, kurš šovasar kļūs par brīvo aģentu



Par Lenardu līdz šim nopietnu interesi izrādījušas arī tādas komandas kā Bostonas «Celtics», «Cavaliers», Filadelfijas «76ers» un Losandželosas «Clippers».



Iepriekš ASV mediji vēstīja, ka 26 gadus vecais Lenards pieprasījis maiņu uz citu NBA komandu, jo spēlētājs esot neapmierināts, kā «Spurs» rīkojusies, kamēr viņš bija savainots.



Par abu pušu nesaskaņām daudz runāts jau iepriekš, tomēr ne no «Spurs», ne no Lenarda nesekoja nekādi komentāri, līdz NBA drafta dienai pagājušajā nedēļā, kad par problēmām attiecībās atklāti paziņoja «Spurs» ģenerālmenedžeris Roberts Keneterberijs Bafords.



Tiesa, Bafords arī vienlaikus norādīja, ka komanda saglabā optimismu nesaskaņu likvidēšanā. «Darīsim visu iespējamo, lai Lenards paliktu mūsu komandā, turklāt gribam, lai tas būtu uz ilgu laiku.»



Savukārt pagājušajā nedēļā ESPN ziņoja, ka «Spurs» galvenais treneris Gregs Popovičs uzsācis sarunas ar Lenardu, lai nogludinātu domstarpības.



Lenards aizvadītajā sezonā laukumā devās vien deviņos mačos, jo ilgstoši ārstēja savainojumu.



Lenardam ar «Spurs» vēl ir spēkā esošs līgums uz nākamo sezonu ar paša spēlētāja iespēju to pagarināt vēl par vienu gadu. Tiesa, ar šo vasaru viņš var saņemt arī jauna līguma piedāvājumu, kura maksimālā vērtība būtu 219 miljoni dolāru (188 miljoni eiro) piecos gados.



Šobrīd gan tiek apšaubīta «Spurs» vēlme pēc pēdējo mēnešu notikumiem piedāvāt Lenardam maksimāli iespējamo līgumu, ko gan varētu atļauties darīt citi klubi, ja viņiem būtu tāda iespēja.



Lenards iepriekšējos gados izveidojies par neapstrīdamu «Spurs» līderi. 2014.gadā Sanantonio klubs izcīnīja līdz šim savu pēdējo NBA čempiontitulu, un tieši Lenards tika nosaukts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Savukārt pirms gada viņš bija viens no pretendentiem uz sezonas vērtīgākā spēlētāja balvu, bet vidēji mačā basketbolists iemeta 25,5 punktus.



«Spurs» komandā aizvadītajā sezonā spēlēja arī 25 gadus vecais Dāvis Bertāns, kurš šobrīd ir ierobežoti brīvais aģents, taču pēc medija «Sportando» rīcībā esošā informācijas komanda izteikusi viņam kvalifikācijas līguma piedāvājumu.



Bertānam ir noslēdzies divu gadu līgums ar «Spurs» vienību un šobrīd viņš ir ierobežoti brīvais aģents, kas nozīmē, ka klubs var pielīdzināties jebkuras citas vienības kontrakta piedāvājumam.