A.Ž.: Finišēšanu no groza apakšas mācos no Bostonas «Celtics» spēlētāja Kairija Īrvinga. Viņš man ir bijis kā elks jau no laika, kad spēlēja koledžā. Ļoti patīk arī Deniss Šrēders no Atlantas «Hawks», jo ir man līdzīgas miesas uzbūves. No Eiropas spēlētājiem, no kuriem esmu mācījies, ir tieši manas ACB komandas saspēles vadītājs Nikolā Laprovitola. No viņa esmu ļoti daudz mācījies, jo ir precīzi tāda tipa spēlētājs kā es, kurš pretiniekus apmāna ar galvu un nav laukumā atlētiskākais. Viņš izpilda precīzas piespēles, ļoti labi kontrolē bumbu un lasa spēli. Viņš ir Eirolīgas top spēlētājs un, pirms nonāca pie mums, spēlēja Sanantonio «Spurs» komandā. Esmu daudz skatījies arī uz Jāni Strēlnieku. Skatījies uz kustībām, labi kontrolē spēles ritmu, viņš laukumā padara labākus arī pārējos.