Braiants: Tagad Džeimss ir daļa no ģimenes

«Lakers» organizācija ir viena no prestižākajām visā līgā, no līgas zvaigznēm tā gaida tikai čempiontitulus, to atzina arī Braiants. Visas zvaigznes, kuras ir spēlējušas Losandželosā, šo «pienākumu» ir izpildījušas, taču Braiants uzskata, ka Lebrons to apzinās un ir gatavs šim izaicinājumam.