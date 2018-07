«Man to droši vien nevajadzētu teikt, bet es to darīšu, jo Kavai tāpat grasās atstāt «Spurs». Bija brīdis viņa rehabilitācijas procesā, kad viņu Ņujorkā devušies apciemot Sanantonio kluba cilvēki, tomēr, kad viņi ieradušies ēkā, Lenarda pārstāvji viņu aizveduši uz citu ēkas daļu. Līdz ar to «Spurs» pārstāvji nevarēja pat viņu redzēt vaigā,» atklāja Raits.