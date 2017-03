Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Neparasts incidents notika «KnockOut Promotions» (KOP) MMA sacensībās. Jau pašā cīņas sākumā Raiss Brinks pamatīgi noslānīja Džozefu Nehmu un tiesnesis apstādināja cīņu. Mirkli vēlāk, atžirdzis no sitieniem, Nehms metās virsū cīņas arbitram un mēģināja to nožņaugt. Palīgā tiesnesim devās vairāki cīkstoņu treneri, kas mēģināja Nehmu noraut no arbitra.