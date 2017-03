Cenšoties zaudēt svaru, miris talantīgs Skotijas taiboksa cīkstonis

20 gadus vecais muai tai cīkstonis atrasts miris biezā treniņam paredzētā apģērbā.

Treneris pastāstīja, ka Kou intensīvi centies nomest svaru, lai varētu cīnīties līdz 61 kg smagā svara kategorijā. Īsā laikā viņš mēģinājis atbrīvoties no trim kilogramiem, liecina «Bangkok Post» informācija.

Kou treneris ziedojumos savācis 16,2 tūkstošus eiro, lai sportista mirstīgās atliekas varētu nogādāt dzimtajā Glāzgovā.

Kou tika uzskatīts par ļoti talantīgu taizemiešu boksā.

RIP Jordan Coe.

Horrible news to hear.

Incredibly talented young fighter living the dream out in Thailand. pic.twitter.com/e228QImIon— Rob 'MDK' Hayward (@robMDK) March 26, 2017