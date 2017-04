WBC čempions Briedis ar ovācijām sagaidīts Latvijā

«Visiem milzīgs paldies. Ko es varu pateikt - bez jums es to neizdarītu. To paveicām visi kopā,» uzrunājot klātesošos lidostā, teica Briedis. «Tas ir neiedomājams adrenalīns. Jutu cilvēku atbalstu un tas man deva spēku. Esmu pagulējis 30 minūtes.»

«Notikušo vēl neesmu īsti aptvēris, bet pamazām sāku,» neslēpa Briedis.

Cilvēki sveica Briedi un kopīgi nofotografējās.

Briedis pieļāva, ka varētu izveidot savu boksa skolu Latvijā.

Proud airBaltic crew flies the proud winner, welcome home Mairis Briedis

Thank you, Captain Jānis Krištops and the entire team pic.twitter.com/QvmTkTS0ia— airBaltic (@airBaltic) April 2, 2017