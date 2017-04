Svarcēlājs Suharevs Eiropas čempionātā labo personīgo rekordu un izcīna astoto vietu

Latvijas svarcēlājs Ritvars Suharevs trešdien Horvātijā Eiropas čempionāta sacensībās laboja personīgo rekordu, svara kategorijā līdz 77 kilogramiem izcīnot augsto astoto vietu.

Startējot B grupā Suharevs uzrādīja otru labāko rezultātu, bet vēlāk sacensības aizvadīja A grupa, kur startēja potenciāli spēcīgākie sportisti. Tomēr Latvijas svarcēlāja rezultātu spēja pārspēt tikai seši no deviņiem šīs grupas dalībniekiem, līdz ar to Suharevs Eiropas čempionātā palika astotajā vietā.

Par Eiropas čempionu negaidīti kļuva rumānis Dumitru Kaptari, kurš arī startēja B grupā, kurā pārspēja Suharevu, taču arī neviens no A grupas dalībniekiem nespēja pārspēt viņa rezultātu.

Patlaban 18 gadus vecais Suharevs, kurš bija jaunākais dalībnieks svara kategorijā līdz 77 kilogramiem, summā pacēla 335 kilogramus, savu iepriekšējo rekordu labojot par trim kilogramiem.

Suharevs raušanā pacēla 145 un 150 kilogramus smagus stieņus, bet 154 kilogrami viņam šoreiz nebija pa spēkam.

Savukārt grūšanā viņš pacēla 175, 180 un 185 kilogramus smagus stieņus.

Tikmēr Kaptari, kurš ir desmit gadus vecāks par Suharevu, summā pacēla 360 kilogramus (160+200).

Sudraba medaļu ieguva vēl viens rumānis Razvans Martins, bet trešais palika Erkands Kerimajs no Albānijas, kuri summā pacēla pa 348 kilogramiem. Suharevs no goda pjedestāla atpalika par 13 kilogramiem, bet no labāko sešinieka viņu šķīra septiņi kilogrami.

LETA jau vēstīja, ka talantīgā Latvijas svarcēlāja Rebeka Koha pirmdien kļuva par Eiropas vicečempioni, pievienojot sudrabu pērn izcīnītajai Vecā kontinenta bronzas medaļai. Koha, startējot svara kategorijā līdz 58 kilogramiem, summā pacēla 213 kilogramus, raušanā pievarējot 95, bet grūšanā 118 kilogramus smagus stieņus.

Bez Kohas un Suharevu Latviju Eiropas čempionātā pārstāvēs arī Vadims Koževņikovs, kurš piektdien startēs svara kategorijā līdz 85 kilogramiem. Savukārt Artūrs Plēsnieks, kurš pērn tika kronēts par Eiropas čempionu svara kategorijā līdz 105 kilogramiem, vēlas pilnībā atlabt pēc pleca operācijas, līdz ar to kontinenta meistarsacīkstēs nestartēs.

