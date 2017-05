Grigorjeva savu Eiropas čempionātu medaļu klāstu papildina ar sudrabu

Titulētā Latvijas cīkstone Anastasija Grigorjeva trešdien Serbijā Eiropas čempionātā cīņā izcīnīja sudraba medaļu, nespējot atkārtot pērn Rīgā gūto panākumu, taču savu iespaidīgo medaļu kolekciju Vecā kontinenta čempionātos papildinot ar sudraba godalgu.

Četrkārtējā Eiropas čempione Grigorjeva, šoreiz cīnoties svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, izšķirošajā cīņā ar 5:10 zaudēja Ļubovai Ovčarovai no Krievijas.

Jau cīņas sākumā Ovčarova bija labāka, pēc pusotras minūtes esot vadībā ar 4:1. Tiesa, pēc tam Grigorjeva divus punktus atguva un pēc pirmā puslaika bija iedzinējos ar 3:4. Neveiksmīgs Latvijas sportistei bija arī otrā puslaika sākums, kurā Ovčarova panāca 6:3 savā labā, bet pēc tam pēc veiksmīgas cīņas parterā arī 8:3. Tuvojoties pēdējai cīņas minūtei daugavpiliete atjaunoja intrigu, jo ar pārmetienu guva divus punktus, taču pretiniece tūdaļ pārgāja pretuzbrukumā, panākot 10:5 savā labā, beigās gana droši nosargājot uzvaru.

Novisadā iegūtā medaļa Grigorjevai ir septītā Eiropas čempionātos. Viņa ir 2010., 2013., 2014. un 2016.gada Eiropas čempione, pēdējo no šiem tituliem iegūstot pērn Rīgā. Tāpat tagad sportistes rēķinā ir divas sudraba medaļas, no kurām pirmā tika izcīnīta 2012.gadā, kā arī 2015.gadā iegūtā bronza.

Grigorjeva, lai tiktu līdz titula cīņai bija nepieciešams gūt trīs uzvaras, turklāt Latvijas sportiste visus dueļos noslēdza priekšlaicīgi.

Pirmajā kārtā Grigorjeva tikās ar pērnā gada pasaules junioru čempionāta otrās vietas ieguvēju un Eiropas U-23 sacensību vicečempioni Anhelinu Ļisaku no Ukrainas, bet četrās ar pusi minūtēs iekrāja nepieciešamo desmit punktu pārsvaru, noslēdzot sacensības ar rezultātu 14:3.

Turpinājumā ceturtdaļfinālā Grigorjeva spēkojās ar Gabrielu Šleisu no Ungārijas. Kaut pirmos divus punktus guva ungāriete un otrajā periodā arī Grigorjeva nokļuva iedzinējos ar 2:4, turpinājumā Latvijas sportiste ne tikai veica vairākus punktu paņēmienus, bet arī nolika pretinieci uz lāpstiņām, kas nozīmēja panākumu.

Arī pusfināls pret Tetjanu Omeļčenko no Azerbaidžānas sākotnēji ritēja līdzīgi. Grigorjeva pirmajā periodā izpildīja divu punktu paņēmienu, tomēr otrā perioda ievadā saņēma sodu par pasivitāti, kas gan neliedza pretinieci izgrūst no laukuma un izvirzīties vadībā ar 3:0. Turpinājumā arī pretiniece izgrūda Grigorjevu no laukuma, vienu punktu atgūstot, bet pēc tam gan Grigorjeva veica vairākus ļoti rezultatīvus uzbrukumus un neilgi pirms cīņas laika beigām bija iekrājusi nepieciešamo desmit punktu pārsvaru - 11:1.

Tikmēr brīvās cīņas sacensībās vīriem trešdien svara kategorijā līdz 97 kilogramiem Latvijas sportists Andris Ozoliņš-Ozols pirmajā kārtā ar 0:11 kapitulēja igaunim Ragnaram Kāsikam., kurš pēc tam pārliecinoši zaudēja astotdaļfinālā, kas nozīmēja, ka latvietim nebūs iespēju piedalīties vismaz gandarījuma sacensībās.

Pirms tam otrdien svara kategorijā līdz 63 kilogramiem Latvijas cīkstone Laura Skujiņa tika līdz cīņai par trešo vietu, tomēr pēdējā uzbrukumā izlaida uzvaru, samierinoties ar piekto vietu.

Līdz šim svara kategorijā līdz 63 kilogramiem startēja Grigojeva, tomēr šoreiz viņa deva iespēju tautietei piedalīties šajā grupā. Skujiņa kategorijā līdz 63 kilogramiem startēja līdz 2012.gada pavasarim, tomēr pēc tam, kad šajā kategorijā Londonas olimpiskajām spēlēm spēja kvalificēties Grigorjeva, tieši viņa turpmāk piedalījusies šajā disciplīnā, kamēr Skujiņai starptautiskos mačos vajadzēja stāties uz starta kategorijā līdz 69 kilogramiem.

Eiropas čempionāts turpināsies līdz svētdienai un šīs sportistiem ir pirmās nozīmīgās sacensības kopš olimpiskajām spēlēm.

Pērn Eiropas čempionāts risinājās Rīgā, Grigorjevai tiekot pie kārtējā zelta, bet grieķu-romiešu stila sacensībās negaidīti piekto vietu izcīnīja Ņikita Masjuks.

