Makgregors parakstījis līgumu par cīņu ar Meivezeru

MMA zvaigzne īru cīkstonis Konors Makgregors (21-3) esot parakstījis kontraktu par cīņu ar divpadsmitkārtējo pasaules čempionu boksā amerikāni Floidu Meivezeru (49-0, 26 KO), vēsta «Maclife». Tagad Īrijas sportists gaida, kad to pašu izdarīs viņa oponents.

Nesen UFC organizācijas prezidents Dana Vaits atklāja, ka Makgregors piekritis cīņas nosacījumiem un notiekot sarunas ar amerikāņu boksera komandu.

«Man ir liels gods parakstīt šo rekordlielo kontraktu kopā ar maniem partneriem Zuffa LLC, The Ultimate Fighting Championship un Paradigm Sports Management. Pirmā un pati svarīgākā daļa no šā vēsturiskā līguma tagad ir oficiāli parakstīta. Apsveicam visas iesaistītās puses. Tuvākajās dienās gaidām, ka to pašu izdarīs Als Heimons (Meivezera menedžeris) un viņa bokseris.»

Reklāma

Medijos ilgu laiku klīdušas runas par Meivezera un Mekgregora iespējamo cīņu. Puses ilgstoši neesot spējušas vienoties par finansiālajiem nosacījumiem.

Turklāt 40 gadus vecais ASV bokseris, kurš karjeras laikā uzvarējis visās 49 cīņās, iepriekš pauda, ka vienīgais, kas viņu varētu atgriezt ringā, ir Makgregors.

«Ir tikai viena cīņa, kurai es no biznesa viedokļa redzu jēgu,» izdevuma «BoxingScene» citēts Meivezers. «Esmu atgriezies, jo esmu biznesa cilvēks un vēlos pasaulei sniegt to, ko tā vēlas redzēt. Makgregors ir cīnītājs, un es arī. Šo cīņu grib redzēt cīņas sporta un MMA līdzjutēji.»

Meivezers boksera karjeru noslēdza 2015. gada septembrī.

Saistītie raksti