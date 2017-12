Briedis: Mans sapnis ir iekļūt boksa slavas zālē

«Šoreiz man pretī būs ļoti spēcīgs pretinieks – olimpiskais, pasaules un Eiropas čempions. Mans mērķis un sapnis ir iekļūt boksa slavas zālē ar kādu no cīņām. Ceru to izdarīt ar šo cīņu, kas būs ļoti skatāma. Tā būs populāra ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē,» sacīja Briedis.

«Pirmo reizi ar komandu esam kopā - treneri man visu laiku elpo pakausī. Līdz ar to ir arī progress. Cerams, ka to redzēsim arī ringā. Šī cīņa būs viens no maniem lielākajiem pārbaudījumiem manā boksera mūžā,» neslēpa Latvijas bokseris.

Briedis septembrī supersērijas ceturtdaļfinālā pēc punktiem 12 raundu cīņā pieveica Maiku Peresu no Kubas. Viņš tāpat kā Usiks ir kreilis, taču šiem bokseriem tā ir vienīgā kopīgā īpašība.

«Viņi ir divi dažādi bokseri. Viņus nevar salīdzināt. Treniņos daudz jāstrādā ar labiem sparinga partneriem, lai sevi attīstītu,» uzsvēra Briedis.

«Preses konferences dēļ esam nedaudz izsisti no treniņu ritma. Neko darīt, jāizpilda līgumsaistības. Šī būs vēsturiska cīņa, jo ringā tiksies divi pasaule čempioni. Diezin vai tuvākajā laikā kaut kas tāds atkārtosies. Šī cīņa ir jāuzvar, gatavojamies ļoti nopietni,» pastāstīja Brieža treneris Sandis Kleins.

Pasaules boksa supersērijas galvenais organizators Kalle Zauerlands domā, ka šis būs nozīmīgākais sporta notikums Latvijai. «Ringā tiksies divi pasaules čempioni, divi fenomenāli sportisti. Pirmajās 24 stundās tika izpārdotas 70% biļešu. Tas būs liels notikums šajā valstī.»

«Prieks šeit Rīgā būt pirmoreiz kā cīkstonim. Cīņā apvienosim divas jostas un būs skaista cīņa. Vēl nezinām kāda Rīgā būs atmosfēra. Jā, ringā būs grūti, bet tur viegli nemēdz būt. Nav nekas briesmīgs, ka cīņa nenotiks Ukrainā, man galvenais ir boksēties, bet boksēšos ar pasaules čempionu - kaut vai cīņa notiek uz mēness, vienalga kur. Ukrainā par cīņu ir interese, šobrīd nezinu cik daudz skatītāju ieradīsies Rīgā,» sacīja Usiks.

Arī viņa treneris Sergejs Vladimarjuks piekrita, ka šī cīņa būs skaista un kvalitatīva. «Arī mēs, tāpat kā Mairis, trenējamies nometnē. Rīt atgriezīsimies Kijevā un nedēļu pirms cīņas ieradīsimies Rīgā,» bilda boksera pārstāvis.

Savukārt Usika menedžeris Oleksandrs Krasjuks norādīja, ka šī supersērijas pusfināla cīņa būs kā mazais fināls. «Šīs cīņas uzvarētājs pilnīgi iespējams kļūs par visa turnīra uzvarētāju,» sacīja Krasjuks.

Briedis ir Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempions, savukārt Usiks - Pasaules Boksa organizācijas (WBO) pasaules čempions.

Usiks tiek uzskatīts par visa turnīra galveno favorītu. Viņš tāpat kā Briedis savas karjeras laikā cīnījies bez zaudējumiem. Zīmīgi, ka abiem bokseriem laikā līdz cīņai būs dzimšanas dienas - 13. janvārī Briedim, bet 17. janvārī Usikam.

Pašlaik 32 gadus vecais Briedis savas profesionāļa karjeras laikā izcīnījis uzvaras visās 23 cīņās, 18 gadījumos panākumu gūstot ar nokautu.

Savukārt 30 gadus vecais Usiks uzvarējis visās 13 cīņās, tostarp 11 ar nokautu. 2012.gadā viņš kļuva par Londonas olimpisko spēļu čempionu, triumfējot smagsvaru svara kategorijā.

Otra pusfināla duelī 3. februārī Krievijas pilsētā Sočos kubietis Juniers Dortikoss spēkosies ar krievu Muratu Gasijevu. Savukārt sacensību fināls nākamā gada maijā risināsies Saūda Arābijas pilsētā Džidā.

Supersērijas čempions ne tikai iegūs Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī kļūs par visu četru prestižāko pasaules čempiona jostu īpašnieku, pie viena nopelnot iespaidīgu naudas balvu, kas mērāma vairākos miljonos dolāru.