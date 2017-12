Brieža treneris: Usikam ir maz vājo vietu. Viņš visos aspektos ir 90% spēcīgs

Pasaules boksa supersērijas pusfinālā 27. janvārī «Arēnā Rīga» tiksies divi čempioni - Pasaules Boksa padomes (WBC) jostas turētājs Briedis un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) titula īpašnieks Usiks.

Gatavojoties šai cīņai, Briedis aizvada treniņnometni Spānijas kūrortpilsētā Benidormā. Treneris sola redzēt citādāku Mairi, jo paveikts milzu darbs pirms svarīgākās cīņas karjerā.

«Ir izdarīts par divām nedēļām lielāks darbs nekā parasti. Pēc šā brīža rezultātiem jau ir redzams, ka Mairim parādījusies lielāka izturība. Usiks ir ļoti izturīgs un ātrs. Gatavojamies, lai izturētu viņa spiedienu,» sacīja Kleins.

«Trenējamies kalnos, ko Mairis līdz šim nebija darījis. Darbs notiek pavisam citādāks. Arī sparingus esam sākuši ātrāk nekā parasti. Agrāk vairāk peldējām, tagad vairāk strādājam pie boksa specifikas,» atzīmēja Brieža treneris.

Usikam ir liela pieredze amatieru boksā. Ukrainis ir 2008. gada Eiropas un 2011. gada pasaules čempions, kā arī 2012. gada Londonas olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējs.

«Oleksandrs boksē amatieru stilā. Esmu izbrīnīts par to, kā viņš spēj izturēt 12 raundus ar tādu ātrumu. Mēs ar to rēķināmies. Iepriekš reizi nedēļā ar Mairi kopīgi analizējām pretinieku, tagad to darām pirms katra treniņa. Šī cīņa parādīs ieguldītā darba rezultātu,» uzsvēra Kleins.

Supersērijas ceturtdaļfinālā septembra beigās Briedis vairāk nekā 11 000 skatītāju klātbūtnē «Arēnā Rīga» uzveica Maiku Peresu no Kubas. Latvijas bokseris panākumu guva 12 raundu cīņā, pretinieku pārspējot pēc punktiem.

«Domāju, ka Oleksandrs, analizējot Mairi, vadās pēc cīņas ar Peresu, jo mums pretī nav bijuši citi kreiļi. Labi, ka Mairis tajā cīņā neko daudz neparādīja. Toreiz nekas neizdevās no ieplānotā. Tagad gatavojam jaunus pārsteigumus, kurus redzēsim cīņā,» pastāstīja Kleins.

Briedis pirms cīņas ar Peresu atzina, ka ir ļoti izbadējies, jo bija visai grūti iekļauties svarā (90,7 kilogrami). Latvijas bokserim mēneša laikā bija jāzaudē aptuveni 11 kilogrami.

«Šoreiz ar svaru vispār nav nekādas problēmas. 27. decembri nosvērāmies, viņš sver 95 kilogramus. Mazliet vairāk nekā 4 kilogrami jānomet, kas būs viegli izdarāms,» pastāstīja Kleins.

Usiks profesionālajā boksā aizvadījis 13 cīņas, visas noslēdzot ar uzvaru. 11 panākumi izcīnīti ar pretinieka nokautu.

«Viņa vājās vietas redzēsim cīņā, kur viņš laidīs cauri sitienus. Es tagad negribu uzskaitīt vājās vietas, to mēs darām komandas iekšienē. Savādāk viņš sapratīs mūsu plānu,» teica Kleins.

«Ja izdosies ringā izdarīt to, pie kā esam strādājuši, tad šajā cīņā mēs redzēsim pavisam citu Mairi. Usiks būs līdz šim visnopietnākais un visneērtākais pretinieks, kāds mums ir bijis. Visu laiku viņš ir jāanalizē. Viņam viss ir uz 90% - gan ātrums, gan izturība. Viņam nav tādas izteiktas vājās vietas,» atzina Brieža treneris.

«Es un Mairis esam pilnībā izsitušies no komforta. Uz Spāniju atbrauc ciemiņi no Latvijas un saka, ka mēs esam palikuši tā kā kolhoznieki. Tikai trenējamies un guļam. Kopā gatavojam ēst, vakariņojam pie viena galda. 24 stundas diennaktī esam kopā,» sacīja Kleins.

«Kad nedzīvo komforta zonā, nometnē visu laiku esi noguris, ātrāk gribas sagaidīt cīņu. Tā diena ir kā svētki - kā gaidīt dzimšanas dienu, Jauno gadu vai ko citu. Jauno gadu nesvinēsim, 31. decembrī 10 no rīta mums ir treniņš. 27. janvāris mums būs kā svētki.»

Usika pārstāvji gaidāmo cīņu nodēvēja par mazo finālu. Viņuprāt, šīs cīņas uzvarētājs kļūs par visa turnīra čempionu - iegūs četras prestižākās pasaules čempiona jostas un leģendārā Muhameda Ali vārdā nosaukto balvu.

«Negribu šo cīņu nosaukt par mazo finālu. Es to dēvētu par divu pasaules čempionu cīņu. Usiks līdz šim visās savās cīņās pārliecinoši ir dominējis. Cīņa būs ļoti skatāma. Usiku daudzi uzskata par favorītu. Tas mums ir atvieglojums, jo noņem psiholoģisko slogu,» atzina Kleins.

Zīmīgi, ka abiem bokseriem laikā līdz cīņai būs dzimšanas dienas - 13. janvārī Briedim, bet 17. janvārī Usikam. Abi savā profesionāla boksera karjerā nav izjutuši zaudējuma rūgtumu.

Briedis izcīnījis uzvaras visās 23 cīņās, 18 dueļos panākumu gūstot ar pretinieka nokautu.