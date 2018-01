Latvijā vērienīgākā boksa cīņa: Mairis Briedis pret Oleksandru Usiku

Informācija tiek papildināta...

Abi bokseri cīnīsies ne tikai par ceļazīmi uz finālu, bet arī aizstāvēs savas čempionu jostas. Briedis šobrīd ir Pasaules Boksa padomes (WBC) čempions, bet Usiks - Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempions.

Briedis septembrī supersērijas ceturtdaļfinālā pēc punktiem pieveica Maiku Peresu no Kubas, kamēr Usiks savā ceturtdaļfinālā pārspēja vācieti Marko Huku.

Briedis, domājot jau par pusfinālu ar Usiku, par savu pretinieku ceturtdaļfinālā izraudzījās Peresu, kurš, tāpat kā ukrainis, ir kreilis.

Briedis, gatavojoties cīņai ar Usiku, aizvadīja vairāku mēnešu treniņnometni Spānijā. Šonedēļ latviešu zvaigzne saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. Lai gan viņam katru dienu bija pa vienam publiskajam pasākumam, Briedis aizvadīja arī pa diviem treniņiem dienā.

Briedis piektdien oficiālajā svēršanās procedūrā bija 90,3 kilogramus smags, kamēr par viņu augumā garākais pretinieks svēra 90,4 kilogramus. Abi bokseri sacenšas pirmā smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kilogramiem).

Pašlaik 33 gadus vecais Briedis savas profesionāļa karjeras laikā izcīnījis uzvaras visās 23 cīņās, 18 gadījumos panākumu gūstot ar nokautu. Viņa nākamais pretinieks, 31 gadu vecais Usiks arī uzvarējis visās 13 cīņās, tostarp 11 ar nokautu.

Šīs cīņas uzvarētājs Pasaules boksa supersērijas finālā maijā risināsies Saūda Arābijas pilsētā Džidā tiksies ar kubieti Junieru Dortikosu vai krievu Muratu Gasijevu. Dortikoss ceturtdaļfinālā pārspēja krievu Dmitriju Kudrjašovu, savukārt Gasijevs no uzveica poli Kšištofu Vlodarčiku.

Supersērijas čempions ne tikai iegūs Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī kļūs par visu četru prestižāko pasaules čempiona jostu īpašnieku, pie viena nopelnot iespaidīgu naudas balvu, kas mērāma vairākos miljonos dolāru.

Pirmā smagā svara kategorijas čempions apvienos četras jostas - Pasaules Boksa padomes (WBC), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionu jostas. WBA čempions šobrīd ir Dortikoss, bet IBF josta pieder Gasijevam.

"Arēnā Rīga" pirmie cīkstoņi jau kāpuši ringā, bet vakara gaidītākā boksa cīņa starp Mairi Briedi un Oleksandru Usiku sāksies ap plkst. 23.

