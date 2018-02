Gasijevs nokautē Dortikosu un kļūst par Usika pretinieku

Cīņas pirmajā pusē pēc punktiem vadībā atradās Dortikoss, bet dueļa otrajā daļā aktivizējās mājinieku atbalstītais Gasijevs. 11. raundā Dortikoss bija tuvu nokautam, bet kubietis noturējās kājās un spēja cīņu turpināt pēdējā raundā, kurā Krievijas bokseris astoņas sekundes pirms beigu signāla nokautēja savu sāncensi, turpinot savu uzvaru sēriju.

«Paldies visiem maniem faniem. Manam brālim 1. februārī bija dzimšanas diena un šo uzvaru es veltu viņam,» pēc cīņas ringā sacīja Gasijevs. «Dortikoss ir lielisks čempions, es cienu viņu un vēlu veiksmi turpmākajā karjerā. Visu cīņu viņš man uzspieda savu presingu un nedomāju, ka varēšu noslēgt šo cīņu priekšlaicīgi.»

«Mēs ar Usiku parādīsim visiem faniem lielisku cīņu,» teica Gasijevs.

24 gadus vecajam Krievijas bokserim karjeras laikā izdevies uzvarēt visas 26 cīņas, 19 dueļos ar pretinieka nokautu. Tikmēr 31 gadu vecais Dortikoss līdz šim bija palicis nepārspēts 22 cīņās, 21 reizi panākumu izcīnot ar pretinieka nokautu.

Klātienē cīņu skatījās arī Usiks, kurš sacīja: «Mūs gaida ļoti skaists bokss šī turnīra finālā.»

Gasijeva īpašumā jau piederēja IBF versijas čempiona josta. Tagad viņš tai pievienoja arī Dortikusam piederošo WBA pasaules čempiona jostu.

Uz cīņu Sočos biļešu cenas bija robežās no 1000 līdz 90 000 rubļiem (aptuveni no 14 līdz 1280 eiro). Salīdzinājumam, Rīgā uz Maira Brieža un Usika cīņu biļetes tirdzniecībā bija sākot no 50 eiro.

Briedis pagājušajā nedēļā 12 raundu cīņā «Arēnā Rīga» pēc punktiem piekāpās Usikam. Ukrainis aizstāvēja WBO pasaules čempiona jostu un arī ieguva WBC jostu, kas līdz šai cīņai piederēja latvietim.

Sacensību fināla cīņa paredzēta maijā Saūda Arābijas pilsētā Džidā.

Pasaules boksa supersērijas uzvarētājs iegūs visas četras pasaules čempionu jostas, kā arī leģendārā Muhameda Ali vārdā nosaukto trofeju.