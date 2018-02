Murats Gasijevs naktī uz svētdienu Sočos iekļuva Pasaules boksa supersērijas finālā. Pusfināla duelī pirmā smagā svara kategorijas cīņā viņš 12. raundā ar nokautu pieveica Junieru Dortikosu no Kubas. Finālā Krieviju pārstāvošais bokseris spēkosies ar ukraini Oleksandru Usiku. Viņš sagaida iespaidīgu cīņu.

«Vēlos pateikt paldies Juniera komandai. Tā paveica ļoti nopietnu darbu un viņš ir ļoti spēcīgs bokseris, kuram ir spēcīgs sitiens,» preses konferencē sacīja Gasijevs. «Kā jau minēju iepriekš, šajā svara kategorijā līdz pat pēdējam brīdim ir grūti uzminēt, kurš kļūs par uzvarētāju. Cīņa noslēdzās manā labā, bet tā varēja arī nebūt. Sanāca tā, kā sanāca. Ceru, Dortikosam viss ir kārtībā un viņš atgriezīsies ringā vēl spēcīgāks.»

24 gadus vecajam Gasijevam karjeras laikā izdevies uzvarēt visas 27 cīņas, 19 dueļos ar pretinieka nokautu.

Turnīra organizatori Krievijas pārstāvi sacensībās izlikuši ar otro numuru, aiz Usika, kurš arī savas karjeras laikā cīnījies bez zaudējumiem. Pagājušajā nedēļā 12 raundu cīņā «Arēnā Rīga» viņš pēc punktiem pieveica Mairi Briedi. Ukrainis aizstāvēja WBO pasaules čempiona jostu un arī ieguva WBC jostu, kas līdz šai cīņai piederēja latvietim.

«Ceru, ka šis ir tikai sākums un turpināsim savu virzību uz priekšu,» teica Gasijevs. «Domāju, ka cīņa ar Usiku būs ne mazāk iespaidīga. Mēs strādājam ar 100% atdevi.»

Gasijeva īpašumā jau piederēja IBF versijas čempiona josta. Tagad viņš tai pievienoja arī Dortikusam piederošo WBA pasaules čempiona jostu.

«Jūtu, ka esmu pievīlis daudz cilvēku Maiami un Kubā. Cīņā es atdevu savu maksimumu un es vēlos revanša cīņu. Priecājos, ka mēs Sočos rakstījām jaunu vēsturi, parādot tik spilgtu cīņu. Šis man ir smags zaudējums, bet es apsolu, ka atgriezīšos,» preses konferencē norādīja Dortikoss.

Uz cīņu Sočos biļešu cenas bija robežās no 1000 līdz 90 000 rubļiem (aptuveni no 14 līdz 1280 eiro). Salīdzinājumam, Rīgā uz Maira Brieža un Usika cīņu biļetes tirdzniecībā bija sākot no 50 eiro.

«Vēlos apsveikt Muratu. Finālā mūs gaida spožs, skaists bokss,» teica Usiks, kurš cīņu skatījās klātienē.

Sacensību fināla cīņa paredzēta maijā Saūda Arābijas pilsētā Džidā.

Pasaules boksa supersērijas uzvarētājs iegūs visas četras pasaules čempionu jostas, kā arī leģendārā Muhameda Ali vārdā nosaukto trofeju.