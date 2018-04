Video: Briedis treniņā sit pa gumijā iekārtu bumbiņu

Turpinām trenēties un gatavoties. Priecē, ka laiks paliek siltāks, līdz ar to var ārā padarboties ilgāk ••• Weather is getting warmer outside which makes it easier to add other things to my outdoor trainings. We’re getting ready! @wbsuperseries 🥊

A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis) on Apr 4, 2018 at 12:56am PDT