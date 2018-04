Usika elkoņa savainojuma dēļ atcelts fināls un arī Brieža nākamais duelis

Ukraiņu bokseris Oleksandrs Usiks guvis elkoņa savainojumu, līdz ar to uz nenoteiktu laiku atcelts viņa un krieva Murata Gasijeva duelis Pasaules boksa supersērijas finālā, pirms kura duelis bija paredzēts arī Latvijas vadošajam bokserim Mairim Briedim.

Kā vēsta supersērijas rīkotāji «Comosa», Usika komanda viņus informējusi par to, ka ukrainis treniņā guvis nelielu elkoņa savainojumu. Visas iesaistītās puses, tajā skaitā arī «Comosa» nozīmēti neatkarīgi ārsti, konstatējušas, ka Usiks 11.maijā nevarēs cīnīties boksa supersērijas finālā.

Līdz ar to 11.maijā Saūda Arābijā paredzētais duelis ir atcelts.

«Comosa» ar abām bokseru komandām, kā arī supersērijas Saūda Arābijas fināla rīkotājiem mēģina vienoties par jaunu cīņas datumu. Tiesa, jau labu laiku virmo baumas, ka cīņa norisināsies jūlija beigās.

Pirms Usika un Gasijeva cīņas «undercard» duelis bija paredzēts Briedim, kuram līdz ar to tagad arī nākamā boksēšanās atlikta uz šobrīd vēl nenoteiktu laiku.

Lai gan Briedis ir fināla rezervists, tomēr šobrīd viņš neieņems Usika vietu titula mačā, aģentūrai LETA atklāja latviešu boksera pārstāvis Raimonds Zeps.

«Viens no iemesliem cīņas pārcelšanai ir Usika trauma, kā rezultātā viņš pa īstam nav uzsācis treniņnometni. Līdz ar to arī Mairim pārceļas cīņa, jo viņš ir fināla «undercard«. Viņš ir fināla oficiālais rezervists, bet šajā gadījumā tika ņemts vērā tas, ka brīdī, kad Usiks ieguva traumu, neviens no bokseriem nebija sācis trenēties. Tāpat arī notika supersērijas otrā svara kategorijā. Cīņa ir pārcelta uz vasaru, bet pagaidām precīzākas informācijas nav. Jāskatās, kā Usikam ies ar rehabilitāciju, bet Mairim jābūt gatavam, jo viss kaut kas var notikt,» stāstīja Zeps.

Janvāra beigās Briedis pēc skaistas 12 raundu cīņas «Arēnā Rīga» Pasaules Boksa supersērijas pirmā smagā svara kategorijas pusfinālā pēc punktiem piekāpās ukrainim Usikam, kurš tādējādi sasniedza turnīra finālu un ieguva arī iepriekš latvietim piederošo Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu. Līdz ar to ukrainis kļuvis par čempionu divās versijās, jo viņam iepriekš bija arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) josta.

Finālā Usiks tiksies ar Gasijevu, kurš ir Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempions.

Supersērijas čempions ne tikai iegūs Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī kļūs par visu četru prestižāko pasaules čempiona jostu īpašnieku, pie viena nopelnot iespaidīgu naudas balvu, kas mērāma vairākos miljonos dolāru.