Jātnieks Neretnieks aizvadījis divas rezultatīvas nedēļas Itālijā

Latvijas izlases konkūrists Kristaps Neretnieks aizvadījis divas rezultatīvas nedēļas startējot Itālijā CSI3* Gorla Minore sacensībās, kas notika netālu no Milānas. Jātnieks sacensībās startēja ar sešiem zirgiem un izcīnīja vairākas godalgas.

Veiksmīgākais starts pasaules reitinga Longiness Ranking ieskaites maršrutos sportistam bija sestdien, 11.martā, kad ar zirgu For Fan 60 dalībnieku konkurencē maršrutā divās fāzēs (150cm) sportists ieguva trešo vietu. Sestdien Neretnieks ieguva trešo vietu arī maršrutā ar 135cm augstiem šķēršļiem ar zirgu Camerlane.

Svētdien, 12.martā, pēdējā sacensību dienā Neretnieks ar zirgu Baccaratzz uzvarēja 7-gadīgo zirgu fināla maršrutā ar pārkelšanu (135cm), 14 zirgu pārlekšanā Neretnieks ar Baccaratzz startēja kā pirmie, pārlekšanas maršrutā riskēja un izcīnīja uzvaru. Neretniekam ar Baccaratzz uzvara arī piektdienas jaunzirgu maršrutā divās fāzēs (135 cm), tajā Latvijas duets tuvāko sekotāju apsteidza par trīs sekundēm.

Sestdien vidējā apļa ātruma maršrutā ar 140 cm augstiem šķēršļiem Neretnieks ieguva otro vietu ar ķēvi Christmass 2.

Pirmajā sacensību nedēļā no 3.-5.martam Neretnieks ar Christmass 2 ierindojās 2.vietā ātruma maršrutā ar 140cm augstiem šķēršļiem, bet ar zirgu Cornet’s Amour 3.vietā 135cm maršrutā.

Kristaps Neretnieks ir viens no vadošajiem Latvijas konkūra jātniekiem, šobrīd trenējas Vācijā un startē 2* un 3* līmeņa sacensībās Eiropā. Vienīgais Latvijas sportists, kurš trīs reizes kvalificējies un startējis Pasaules kausa finālā un Pasaules jāšanas spēlēs, kas jāšanas sportā pielīdzināmas Olimpiskajām spēlēm. Vienīgais Latvijas jātnieks, kurš spējis iekļūt konkūristu pasaules reitinga Longiness Ranking pirmajā simtniekā, vairākkārtējs titula «Latvijas labākais jātnieks» ieguvējs konkūra disciplīnā.

Neretnieks ar Baccaratzz pārlekšanas maršrutā 7-gadīgo zirgu finālā: https://www.youtube.com/watch?v=c_PvcC83l8

Neretnieks ar Christmass 2 ātruma maršrutā: https://youtu.be/cYmSST8s_gc

