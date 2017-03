Aktrise Ieva Florence: Lielā slodze iedarbojas uz manu ķermeni un prātu

Ir pienācis noslēgums atraktīvās aktrises Ievas Florences CrossFit izaicinājumam kopā ar Reebok. Ar neapbruņotu aci redzams, ka Ieva izskatās spēka pilna, neskatoties uz jauno režīmu un slodzi!

Ieva, tu izskaties lieliski, galīgi ne kā izmocīts kadets armijā!

Man ir ļoti labi treneri! (Smaida.)

Vai tagad, kad izaicinājums ir noslēdzies, jūti izmaiņas savā ķermenī? Vai varbūt ir pavērusies kāda papildu mentālā čakra?

Protams, ka izmaiņas ir un vēl sekos. Lielā slodze iedarbojas gan uz manu fizisko ķermeni, gan prātu. Ir kļuvis vieglāk izpildīt kādus konkrētus vingrinājumus, varētu teikt, ka ir parādījusies otrā elpa, lai turpinātu!

Ieva Florence. Foto: Publicitātes foto

Kā ir mainījusies attieksme un pieeja nodarbībām, salīdzinot ar pašu pirmo treniņu?

Jau no pirmās dienas biju ļoti atvērta šim izaicinājumam, lai gan zināju, ka viegli nebūs. Pacietība un spīts manī ir liels, tāpēc jau ar pirmo dienu mērķtiecīgi trenējos, lai pārbaudītu, savas spējas. Varu teikt, ka ar katru treniņu esmu kļuvusi atvērtāka un pozitīvāka. Atmosfēra zālē ir lieliska, un, ja tev patīk vide, tad vēl trenēties tajā un ieguldīt sevī ir īsta dāvana!

Un kā ir ar ēšanas paradumiem? Vai esi ieviesusi izmaiņas savā ēdienkartē?

Palielinoties slodzei, ir palielinājusies arī apetīte, turklāt manā ēdienkartē ir parādījušies rieksti - papildu enerģijai. Kopumā mana diēta ir sabalansēta - ogļhidrāti, olbaltumvielas, vitamīni -, lai organisms būtu pilnvērtīgi pabarots.

Ieva Florence. Foto: Publicitātes foto

Saki, vai treniņus pavadi, klausoties trenera balsī, vai arī mēdz klausīties mūziku? Kura ir tā dziesma, kura tevi motivē gāzt kalnus?

CrossFit Rīdzene treneri rūpējas par izcili labu atmosfēru, tāpēc klausos gan viņos, gan mūzikā. Ir dziesma, kura gan motivē, gan uzlabo garastāvokli, pie šīs dziesmas mums ir arī īpašs vingrinājums, - The Police - Roxanne, un manā pleilistē ir jauna, arī motivējoša dziesma The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This, taču jāatzīst, ka treneri motivē tikpat ļoti, cik mūzika!

Kāda ir atšķirība starp individuālajiem treniņiem un treniņiem grupā?

Patiesībā grupu treniņi ir tikpat individuāli, cik treniņš vienatnē, - treneri katram no mums pieiet ar lielu vērību un profesionalitāti. Turklāt grupu treniņos mēs visi viens otru ļoti atbalstām un motivējam!

Mēs gribam zināt, kurš pa šo laiku ir kļuvis par mīļāko vingrojumu un kurš galīgi nav tavs.

Man ļoti ir iepatikušies «Gymnastics» un «Cardio» treniņi. Tādu vingrinājumu kompleksu, kas man galīgi nepatiktu, nav. Katrs vingrinājums trenē kādu konkrētu muskuļu grupu, tāpēc neaprobežojos ar to, kas patīk, kas ne, dodu iespēju sev katru pamēģināt un iegūt maksimālo labumu savai attīstībai.

Ieva Florence. Foto: Publicitātes foto

Tagad, kad esi ielūkojusies CrossFit pasaulē, ko tu varētu ieteikt tiem, kuri vēl tikai domā par savu pirmo treniņu? Pati esi nolēmusi turpināt vai arī dosies jaunos sportiskajos izaicinājumos?

Es noteikti turpināšu CrossFit, jo esmu pārliecinājusies, ka tie nedara pāri un neatstāj mani bez spēka! Tie ir kvalitatīvi treniņi, kas tiek piemēroti tieši tavai fiziskajai sagatavotībai, un tu trenējies sertificētu, profesionālu treneru pavadībā. Treneri māca korekti izpildīt konkrētus vingrinājumus no A līdz Z, vēro tavas kustības, lai neveidotos traumas, lai strādātu pareizās muskuļu grupas. Noteikti lasītājiem iesaku izmēģināt visu pašiem - lai lauztu stereotipus un priekšstatus, iespējams, CrossFit ir tieši tas, ko visu laiku esi meklējis! Atmosfēra CrossFit Rīdzene ir lieliska, un nevajag baidīties, ka būs par traku vai par smagu. Un es vienmēr visiem saku: ja rīts iesākas ar treniņu, visa atlikusī diena būs vienkārši izcila, pilna enerģijas un pozitīvisma! Paldies treneriem Krišam un Ansim no Crossfit Rīdzene par silto uzņemšanu! Paldies Reebok par iespēju izaicināt sevi! Esiet drosmīgi un ticiet saviem spēkiem, kustībā ir dzīvība!

Ieva Florence. Foto: Publicitātes foto

Kriš, kā tu raksturotu Ievu pēc pirmā treniņa un Ievu šodien?

Domāju ka esam lauzuši pāris stereotipus Ievas galvā, viņa ir kļuvusi daudz atvērtāka treniņu procesam, saprot, ka šeit nevis vienkārši «kačājam muskuļus», bet gan trenējamies tam, lai uzlabotu savu vispārējo pašsajūtu ikdienā. Domāju, ka Ievai pie mums ir iepaticies, jo var redzēt, ka viņa jūtas ērti un ir draudzīga un atvērta arī pret citiem treniņu biedriem. Ievu gan pirmajā treniņā, gan arī šodien var raksturot ar vārdiem – pozitīva, dzīvespriecīga, enerģiska, un tagad vēl var teikt arī, ka Ieva pie mums ir savējā (smaida).

Pastāsti, kā CrossFit atšķiras no individuālas darbošanās sporta zālē vai, piemēram, grupu fitnesa nodarbībām?

Uzskatu, ka jebkura aktivitāte ir laba un cilvēkiem ir jākustas, lai tie pilnvērtīgi varētu dzīvot. Ir tāds teiciens «CrossFit ir piemērots ikvienam, bet ne katrs ir piemērots Crossfit», tādēļ cilvēkiem pašiem jāizvēlas tā aktivitāte, kas der viņiem. Vienam tā būs joga vai peldēšana, bet cits vislabāk jutīsies pie mums. CrossFit noteikti savu vērtību iegūst no tā, ka nodarbības notiek treneru uzraudzībā. Ejot uz svaru zāli un trenējoties, gadās, ka cilvēks nezina, ko un kā darīt, tādēļ drīz to pamet. Algot labu privāto treneri ir dārgi, un ne visiem tas ir pa kabatai, tādēļ daudzi arī nemaz nesāk trenēties. Esmu novērojis, ka grupu fitnesa nodarbībās reizēm pietrūkst kontroles. Treneris ir turpat blakus, bet ne vienmēr viņš var katram veltīt laiku un pamācīt. CrossFit šajā ziņā ir vidusceļš – tu darbojies ar rūpīgi izstrādātu programmu, turklāt tas ir krietni lētāk nekā trenēties pie privātā trenera, un mūsu uzdevums ir mācīt un izglītot, vērot un labot. Īsāk sakot, CrossFit ir individuālais treniņš grupā.

Ieva Florence. Foto: Publicitātes foto

Ar ko CrossFit Rīdzene ir īpaša un kāds ir jūsu «rokraksts»?

CrossFit Rīdzenes pamatā ir pakāpenisks un progresīvs darbs ar katru klientu. Mums nav svarīgi, lai CrossFit kļūtu par klienta sporta veidu, bet lai tas kļūtu par dzīvesveidu. Ar šo es domāju to, ka daudzi saskatās video internetā un domā ka CrossFit paredzēts pārcilvēkiem un ir ļoti traumatisks. Tā tas nav - CrossFit pamata doma ir mācīt kustēties pareizi un darīt to pēc iespējas efektīvākā veidā, tā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un padarītu ikdienas darbus vieglākus. Protams, būtiska ir arī jaunu iemaņu apgūšana un spogulī redzamais rezultāts. Mūsuprāt, cilvēkam nepārtraukti ir jāmācās jaunas lietas, lai viņš augtu gan fiziski, gan emocionāli.

CrossFit Rīdzene var lepoties ar lielisku treneru kolektīvu, kurā katrs komandas loceklis ir speciālists savā jomā un dod lielu pienesumu kopējam komandas modelim. Visi pieci CrossFit Rīdzene treneri ir sertificēti speciālisti, kas kalpo kā apliecinājums tam, ka treneri savu darbu uztver nopietni un ir tendēti uz attīstību.

Paldies, Kriš, paldies, Ieva, lai jums skaists un veselīgs pavasaris, un tiekamies jaunos izaicinājumos!

Ieva Florence. Foto: Publicitātes foto

