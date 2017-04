Nitišs izcīna piekto vietu rallijkrosa pasaules čempionāta otrajā posmā

Latvijas rallijkrosa braucējs Reinis Nitišs svētdie Portugālē izcīnīja piekto vietu pasaules čempionāta sezonas otrā posma finālā prestižākajā «SuperCar» klasē, kamēr Jānis Baumanis apstājās pusfinālā.

Nitišs, Peters Sūlbergs un Jūhans Kristofešsons pirmajā taisnē nolēma doties pamattrasē, kas latvietim ļāva atrasties trešajā pozīcijā. Savukārt no Džokera aplī iebraukušajiem pilotiem līderis bija Nitiša komandas biedrs EKS komandā Matīass Ēkstrems. Fināla turpinājumā Sūlbergs nolēma doties Džokerī, taču pēc izbraukšanas no tā viņš kļūdījās un neiesaistījās cīņā par uzvaru. Līdz ar to Nitišs pakāpās uz otro vietu, taču pēc izbraukšanas no Džokera viņš bija piektajā pozīcijā, kurā arī sasniedza finišu.

Uzvaru finālā izcīnīja Ēkstrēms, kurš aiz sevis atstāja Sebastjanu Lēbu un Kristofešsonu. Ceturtais bija Timijs Hansens, piektais finišēja Nitišs, bet sešinieku noslēdza Sūlbergs.

Kā vēstīts pirms tam pusfinālā Nitišs izcīnīja trešo vietu, kamēr STARD braucējam Jānim Baumanim tehniskas problēmas traucēja cīnīties par pirmo trijnieku un finālu.

LETA jau vēstīja, ka pirmo reizi reizi rallijkrosa pasaules čempionāta vēsturē kvalifikācijā abi Latvijas braucēji iekļuva pirmajā sešiniekā. Nitišs kvalifikācijā bija piektais, bet Baumanis - sestais.

Šosezon pasaules čempionātā rallijkrosā kopumā iecerēti 12.posmi, bet sacensības Latvijas trasē Biķerniekos gaidāmas septembrī.

Baumanis iepriekšējā sezonā aizvadīja pirmo pilno gadu pasaules rallijkrosa čempionātā prestižākajā «SuperCar» klasē, pārstāvot «Austria» vienību. Latvietim sezona padevās gana atzīstama, jo viņš tās noslēgumā kopvērtējumā ierindojās dalītā devītajā vietā.

Tikmēr Nitišs aizvadīto iesāka «All-Inkl.com» komandā, taču neveiksmīgu rezultātu dēļ to atstāja un gadu noslēdza «Olsbergs MSE» vienībā, kur bija braucis jau iepriekš. Sezonas noslēgumā viņš kopvērtējumā ierindojās vien 16.vietā.

Portugālē paralēli norisinās arī Eiropas čempionāta posma sacensības, kur «Super 1600» klasē Artis Baumanis izcīnīja augsto ceturto vietu.