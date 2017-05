Slavenais golferis Vudss pieķerts braucam reibumā

Palmbīčas rajona policija ziņo, ka patlaban 41 gadu vecais Vudss tika apcietināts pirmdien plkst.7 pēc vietējā laika, bet četras stundas vēlāk viņš tika atbrīvots.

Vudsam izvirzītas apsūdzības par auto vadīšanu reibumā.

Vudss karjeras laikā pasaules ranga līdera godā aizvadījis 683 nedēļas. Pēc karjeras labākajiem gadiem viņu piemeklēja savainojuma likstas, kā arī plašu rezonansi ieguva seksa skandāls, un Vudss pat atstāja pasaules ranga labāko piecdesmitnieku. Viņš gan spēja atgūties un 2013.gada martā atgriezties līdera godā, noturoties tajā līdz 2014.gada maijam.

Tiger Woods was arrested on DUI charges this morning. Here's what you need to know: https://t.co/gGKM0HtEXE pic.twitter.com/La7Q2nKKLa— Sports Illustrated (@SInow) May 29, 2017