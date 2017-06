Briedis cīnīsies par Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu

Latvijas labākais bokseris Mairis Briedis šī gada izskaņā piedalīsies īpašā Pasaules boksa sērijas turnīrā, kur uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu.

Kā informē sacensību rīkotāji, turnīrā kopumā piedalīsies astoņi bokseri, kuri sākotnēji aizvadīs ceturtdaļfinālu, pēc tam - pusfinālu, bet sacensības noslēgsies ar finālu, pēc kura arī tiks pasniegta Ali vārdā nosauktā balva.

Turnīrs notiks pirmā smagā svara kategorijas ietvaros (līdz 90,7 kilogramiem).

Pašlaik nosaukti trīs no astoņiem bokseriem, kuri piedalīsies šīs svara kategorijas turnīrā. Bez Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempiona titula īpašnieka Brieža tajā startēs arī Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempions Murats Gasijevs no Krievijas un bijušais IBF/WBC čempions Kšištofs Vlodarčiks no Polijas.

«Šī ir boksa Čempionu līga, un gatavojos pierādīt, ka esmu pasaules labākais pirmā smagā svara kategorijas bokseris,» sacensību rīkotāji citē Brieža teikto. «Šīs sacensības būs grūtas, taču, lai būtu labākais, ir jāuzvar labākie.»

Pašlaik 32 gadus vecais Briedis savā profesionāļa karjerā ir uzvarējis visās 22 cīņās, 18 gadījumos pretiniekus nokautējot.

Tikmēr 23 gadus vecais Gasijevs savas karjeras laikā arī triumfējis visās 24 cīņās, 17 reizes uzvarot ar nokautu. Savukārt 35 gadus vecais Vlodarčiks uzvarējis 53 no 57 cīņām, 37 panākumus gūstot ar nokautu.

Drīzumā tiks izziņoti arī pārējie turnīra dalībnieki, bet sagaidāms, ka ceturtdaļfināli tiks aizvadīti septembrī/oktobrī, kamēr abi pusfināli notiks 2018.gada sākumā. Savukārt fināls gaidāms 2018.gada maijā.

Šīs boksa sērijas izloze notiks jūlijā Monako. Četri spēcīgākie bokseri, kurus izvēlēsies komisija, tiks izlikti pēc numuriem un rindas kārtībā varēs izvēlēties savu pretinieku ceturtdaļfinālam.

