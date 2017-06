Noskaties: Princis Harijs piedalās burāšanas paraugdemonstrējumos

Princis Harijs kāpj uz jahtas. Foto: LETA/AFP

Lielbritānijas princis Harijs, spītējot lietum, trešdien Sidnejā piedalījās burāšanas paraugdemonstrējumos, lai pievērstu sabiedrības uzmanību gaidāmajām «Invictus Games» sacensībām, līdz kurām atlikušas tieši 500 dienas. Karalienes Elizabetes mazdēls, kurš rindā ir piektais troņmantnieks, šīs sacensības dibināja pirms trim gadiem par godu ievainotajām militārpersonām no sabiedrotajām valstīm. Šajās sacensībās, kas Austrālijā risināsies 2018.gadā no 20. līdz 27. oktobrim, kopumā startēs 500 dalībnieki no 17 valstīm.