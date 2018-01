Slavenais bokseris Taisons Kalifornijā būvē iespaidīgu marihuānas fermu

Tiek ziņots, ka savulaik izcilais bokseris Taisons tieši šajā jomā saredzējis lielisku biznesa ideju un kopā ar partneriem sācis vērienīgas fermas celtniecību. Tās atrašanās vieta būs Kalifornijā, bet kopējā platība paredzēta aptuveni 40 akri (16 hektāri).

Fermas celtniecība sākusies neilgi pirms Ziemassvētkiem, turklāt plāns paredz, ka tajā būs marihuānas stādu veikals, amfiteātris, kempingu vietas un vairākas citas nianses. Tāpat tikšot veikts īpašs pētījums, kā vislabāk izmantot marihuānas ārstnieciskās īpašības.

Mike Tyson is getting into the weed business — and building the ultimate cannabis ranch pic.twitter.com/C0qZumIZUA— NowThis (@nowthisnews) January 3, 2018