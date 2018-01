Florbola izlasei PČ kvalifikācijā būs jāiztiek bez viena no līderiem Ata Blinda

Latvijas florbola izlasei 2018.gada pasaules čempionāta (PČ) kvalifikācijas turnīrā savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt viens no potenciālajiem līderiem Atis Blins, vēsta Latvijas Florbola savienība (LFS).

«Savainojumu guvušo Ati Blindu Latvijas vīriešu izlases sastāvā pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā aizstās Ingars Matisons,» raksta LFS.

Pašlaik 34 gadus vecais Blinds ir viens no visu laiku rezultatīvākajiem spēlētājiem planētas meistarsacīkšu vēsturē. Viņš Latvijas izlasi pārstāvējis deviņos pasaules čempionāta finālturnīros.

«Lielvārde»/«Fat Pipe» florbolists Blinds un Kocēnu «Rubenes» spēlētājs Matisons šosezon «Elvi Florbola līgā» iekrājuši pa 46 punktiem, atrodoties rezultatīvāko spēlētāju pirmajā pieciniekā. Matisons 18 spēlēs guvis 25 vārtus un veicis 21 rezultatīvu piespēli, kamēr Blinds 19 mačos guvis 20 vārtus un veicis 26 rezultatīvas piespēles.

Pašlaik 24 gadus vecais Matisons pirms tam bija izlases rezerves sastāvā, bet tagad iekļauts pamatsastāvā.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs no 30. janvāra līdz 3.februārim norisināsies Valmierā, kur Arto Rīhimeki vadītajai Latvijas izlasei pretī stāsies Šveice, Krievija, Itālija, Ungārija un Islande.

Kopumā sastāvā iekļauti 20 florbolisti - divi vārtsargi, septiņi aizsargi un 11 uzbrucēji. Pa četriem florbolistiem ir no «Betsafe»/«Ulbroka» un Talsu NSS/«Krauzera», diviem - no «Lielvārdes»/«Fat Pipe», Cēsu «Lekringa» un Stalbes «Pārgaujas», bet pa vienam no «Rubenes» un Liepājas komandas «Kurši»/«Ekovalis». Pārējie četri izlasē iekļautie florbolisti (brāļi Jānis un Andris Rajeckis, Morics Krūmiņš un Jākobs Kārlsons) spēlē Šveices un Somijas līgās. Sezonu Čehijā iesāka Artūrs Jurševskis, bet viņš pievienojies «Pārgaujai».

Rezervistu sarakstā iekļautie florbolisti nepieciešamības gadījumā var aizstāt kādu no izlasē jau iekļautajiem spēlētājiem.

Latvijas vīriešu florbola izlase pasaules rangā šobrīd ieņem septīto vietu, kamēr visaugstāk ir Šveice - trešā. Tikmēr Krievija ir 15.vietā, Itālija - 21., Ungārija - 30., bet Islande - 32.pozīcijā.

Pasaules čempionāta finālturnīram kvalificēsies četru Eiropas grupu pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī divas labākās trešo vietu ieņēmušās komandas.

Pasaules čempionāta finālturnīrs norisināsies šī gada decembra sākumā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram:

vārtsargi - Jānis Salcevičs («Lielvārde»/«Fat Pipe»), Ivars Dišereits («Betsafe»/«Ulroka»);

aizsargi - Jānis Rajeckis (Klotenes «Jets», Šveice), Artūrs Jurševskis (Stalbes «Pārgauja»), Morics Krūmiņš («Nokian KrP», Somija), Toms Bitmanis, Jānis Ragovskis (abi - Talsu NSS/«Krauzers»), Juris Gribusts, Kārlis Jānis Petrovskis (abi - «Betsafe»/«Ulbroka»);

uzbrucēji - Gvido Lauga (Stalbes «Pārgauja»), Toms Akmeņlauks («Lielvārde»/«Fat Pipe»), Andris Rajeckis («Thurgau», Šveice), Artis Raitums, Andris Blumbahs (abi - Talsu NSS/«Krauzers»), Pēteris Trekše, Aleksandrs Abramovs (abi - Cēsu «Lekrings»), Rolands Kovaļevskis («Betsafe»/«Ulbroka»), Mihails Kostusevs (Liepājas «Kurši»/«Ekovalis»), Jākobs Kārlsons («Ticino Unihockey», Šveice).

Rezerves sastāvs - Agris Rogainis, Mārtiņš Broks, Gatis Liepiņš, Arnijs Kuratņiks, Ivo Balodis (visi - «Valmiera»), Artis Savins («Lekrings»), Edgars Puriņš («Pārgauja»), Atis Stepāns (Kocēnu «Rubene»).