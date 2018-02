Florbola izlase sakauj Islandi un nodrošina ceļazīmi uz pasaules čempionātu

Latvijas izlase līdz ar to pasaules čempionāta finālturnīrā spēlēs desmito reizi pēc kārtas un 11.reizi šo turnīru vēsturē.

Mačā pret Islandi mājinieku rindās rezultatīvākais bija Rolands Kovaļevskis, kurš guva divus vārtus un divas reizes asistēja partneriem. Pa divām reizēm izcēlās arī Gvido Lauga, kuram arī viena rezultatīva piespēle, Jānis Ragovskis un Pēteris Trekše, bet Jānis Rajeckis izcēlās ar 1+2.

Spēles sākumā Latvija izlase ilgi nespēja gūt vārtus, taču pēc tam, kad 15.minūtē Lauga tomēr atklāja rezultātu, maisam gals bija vaļā, nākamo trīs ar pusi minūšu laikā mājiniekiem gūstot vēl piecus vārtus.

Latvijas izlasei šajā spēlē bija izteikts pārsvars, kas ļāva pēc diviem periodiem būt vadībā ar 11:0, noslēdzošajā cēlienā iemetot vēl trīs vārtus.

Vēl piektdien Šveice ar 17:3 (6:0, 6:1, 5:2) sagrāva Krieviju, bet Ungārija sīvā mačā ar 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) pieveica Itāliju.

Pirms pēdējās kārtas spēlēm pa astoņiem punktiem ir Šveicei un Latvijai, bet šveiciešiem ir ievērojami labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība. Tikmēr Krievija un Ungārija guvusi pa trim punktiem, divi ir Islandei, bet bez punktiem cīnās Itālija.

Pasaules čempionāta finālturnīram kvalificēsies četru Eiropas grupu pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī divas labākās trešo vietu ieņēmušās komandas.

Valmierā notiekošo sacensību noslēdzošajā cīņā Latvija sestdien par pirmo vietu turnīrā spēkosies ar Šveici.

Latvijas florbolisti šo kvalifikācijas turnīru sāka ar pārliecinošām uzvarām, jo vispirms ar 12:1 tika pārspēta Ungārija, bet pēc tam ar 11:1 apspēlēta Itālija. Savukārt ceturtdien, izjūtot nelielu pretestību, ar 7:3 tika uzveikta Krievija.

Tikmēr Islande vispirms ar 5:7 zaudēja Krievijai, pēc tam ar 3:22 kapitulēja grupas favorītei, bet ceturtdien ar 3:2 pārspēja Itāliju.

Latvijas izlase pasaules čempionātu finālturnīros līdz šim piedalījusies desmit reizes, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā notikušajās meistarsacīkstēs latvieši palika desmitie.

Tikmēr Islande finālturnīros nav piedalījusies, iepriekšējā kvalifikācijā palikdama priekšpēdējā savā apakšgrupā.

Latvijas vīriešu izlases jaunais galvenais treneris Arto Rīhimeki komandas divdesmitnieku paziņoja janvāra sākumā, tāpat tika nosaukts arī rezervistu desmitnieks, no kuriem divi vēlāk tika pamatsastāvā. Edžus Ceriņš, kurš vēl nebija pilnībā atguvies pēc savainojuma, tika aizvietots ar zviedru izcelsmes latvieti Jākobu Kārlsonu.

Savukārt pagājušajā nedēļā savainojuma guva viens no visu laiku rezultatīvākajiem spēlētājiem planētas meistarsacīkšu vēsturē Atis Blinds, kura vietā uz izlasi tika izsaukts Ingars Matisons.

Kopumā sastāvā iekļauti 20 florbolisti - divi vārtsargi, septiņi aizsargi un 11 uzbrucēji. Pa četriem florbolistiem ir no «Betsafe»/«Ulbroka» un Talsu NSS/«Krauzera», diviem - no «Lielvārdes»/«Fat Pipe», Cēsu «Lekringa» un Stalbes «Pārgaujas», bet pa vienam no «Rubenes» un Liepājas komandas «Kurši»/«Ekovalis».

Pārējie četri izlasē iekļautie florbolisti (brāļi Jānis un Andris Rajeckis, Morics Krūmiņš un Jākobs Kārlsons) spēlē Šveices un Somijas līgās. Sezonu Čehijā iesāka Artūrs Jurševskis, bet viņš pievienojies «Pārgaujai».

Latvijas vīriešu florbola izlase pasaules rangā šobrīd ieņem septīto vietu, kamēr visaugstāk ir Šveice - trešā. Tikmēr Krievija ir 15.vietā, Itālija - 21., Ungārija - 30., bet Islande - 32.pozīcijā.

Pasaules čempionāta finālturnīrs norisināsies šī gada decembra sākumā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram:

vārtsargi - Jānis Salcevičs («Lielvārde»/«Fat Pipe»), Ivars Dišereits («Betsafe»/«Ulroka»);

aizsargi - Jānis Rajeckis (Klotenes «Jets», Šveice), Artūrs Jurševskis (Stalbes «Pārgauja»), Morics Krūmiņš («Nokian KrP», Somija), Toms Bitmanis, Jānis Ragovskis (abi - Talsu NSS/«Krauzers»), Juris Gribusts, Kārlis Jānis Petrovskis (abi - «Betsafe»/«Ulbroka»);

uzbrucēji - Gvido Lauga (Stalbes «Pārgauja»), Toms Akmeņlauks («Lielvārde»/«Fat Pipe»), Andris Rajeckis («Thurgau», Šveice), Artis Raitums, Andris Blumbahs (abi - Talsu NSS/«Krauzers»), Pēteris Trekše, Aleksandrs Abramovs (abi - Cēsu «Lekrings»), Rolands Kovaļevskis («Betsafe»/«Ulbroka»), Mihails Kostusevs (Liepājas «Kurši»/«Ekovalis»), Jākobs Kārlsons («Ticino Unihockey», Šveice).