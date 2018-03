Latvijas izlases florbolisti pasaules čempionāta grupu turnīrā tiksies ar Šveices, Čehijas un Vācijas izlasēm

Latvijas izlase pirms izlozes bija otrajā grozā, no pirmā - spēcīgākā - groza pretim dabūjot Šveici un Čehiju, bet no otrā groza Vāciju.

Pasaules čempionātā Latvija spēlēs A apakšgrupā, kamēr B apakšgrupā iekļuva Zviedrija, Somija, Dānija un Norvēģija. Vēl C apakšgrupā spēlēs Polija, Igaunija, Taizeme un Austrālija, bet D apakšgrupā iekļuva Slovākija, Kanāda, Japāna un Singapūra.

Šveices izlase aizpērn Rīgā notikušajā pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļas, kamēr Čehija palika ceturtajā vietā. Tikmēr Vācija ieņēma septīto vietu, bet Latvijas izlase savās mājās notikušajā turnīrā nospēlēja neveiksmīgi un ieņēma desmito pozīciju.

Latvijas un Šveices izlases februāra sākumā savā starpā tikās arī pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā Valmierā, mājiniekiem zaudējot ar rezultātu 4:9. Tiesa, tobrīd abas izlases jau bija garantējušas ceļazīmes uz finālturnīru.

Šveices izlase planētas meistarsacīkstēs pie godalgām tikusi septiņas reizes, tostarp 1998.gadā izcīnot sudraba medaļas, bet vēl sešas reizes esot trešajā vietā.

Tikmēr Čehija pasaules čempionātos pie medaļām tikusi trīs reizes, 2004.gadā izcīnot sudrabu, bet 2010. un 2014.gadā bronzu.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, tostarp iepriekšējās deviņas pēc kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti neveiksmīgs, samierinoties ar desmito vietu.

Pasaules čempionāta finālturnīrs Prāgā norisināsies no 1. līdz 9.decembrim. Turnīra galvenā halle būs 17 000 līdzjutējus uzņemt spējīgā «O2 Arena».

Čempionāts tika aizvadīts pēc pēdējos gados ierastās izspēles sistēmas, jo 16 komandas, ņemot vērā rangu, būs sadalītas divos ešelonos. Pirmajā no tiem būs astoņas spēcīgākās komandas, kas spēlēs A un B apakšgrupās, bet ranga otrā astotnieka izlases veidos C un D apakšgrupu. A un B apakšgrupu divas labākās komandas uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējām izlasēm būs jāaizvada astotdaļfināla spēle ar attiecīgi D un C grupu pirmo divu vietu ieguvējām.