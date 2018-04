1. aprīļa joki: Briedi aicinās spēlēt basketbola izlasē, bet Starkovs gatavs atkāpties

Portāls «Mynewsdesk» internetā izplatījis paziņojumu, ka 28. jūnijā Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Latvijas valstsvienību Zviedrijas basketbola izlasei palīdzēs slavenais futbolists Zlatans Ibrahimovičs.

Uz šo paziņojumu ar joku atbildējusi Latvijas Basketbola savienība, kas «Twitter» kontā portālam «Mynewsdesk» raksta, ka tādā gadījumā Latvijas izlasei pievienoties tiks aicināts bokseris Mairis Briedis.

Zlatan Ibrahimovic joins Swedish national team in basketball! He will play against Latvia June 28th in Stockholm in #fibawc qualifiers. Read more here: https://t.co/QudvFXMXtk— Basket.se (@basketse) April 1, 2018