«Lattelecom» Rīgas maratonā ar jaunu sacensību rekordu uzvar Etiopijas skrējējs Ajana

Ajana finišu sasniedza pēc divām stundām un 11 minūtēm, kas ir jauns sacensību rekords, kamēr par 13 sekundēm atpalika Silass To no Kenijas.

Sveicam 42km top3 kungiem!

1. Tsedat Abeje Ayana, ET, 2:11:00

2. Silas Kiprono Too, KE, 2:11:13

3. Joseph Kyengo Munywoki, KE, 2:13:10 pic.twitter.com/sEnFtBq5Oe— Lattelecom Riga Marathon (@RigasMaratons) May 20, 2018