Smaiļotājs Rumjancevs paliek uzreiz aiz goda pjedestāla PK posmā

Vispirms svētdien Rumjancevs pēdējā no četriem pusfināla braucieniem finišēja pēc 35,622 sekundēm, ieņemot pirmo vietu, tuvāko sekotāju Aleksu Skotu no Kanādas pārspējot par 0,088 sekundēm.

Latvijas smaiļotājs, ņemot vērā arī citus pusfināla braucienus, uzrādīja otro labāko rezultātu, jo ātraks bija tikai Jevgēņijs Lukancovs no Krievijas, kurš uzvarēja otrajā pusfināla braucienā.

Savukārt Tīklenieks, startējot trešajā no četriem pusfināla braucieniem, finišu sasniedza pēc 37,167 sekundēm, ieņemot astoto vietu starp deviņiem airētājiem. Tīklenieks līdz ar to iekļuva C finālā, kurā notika cīņa par 19.-28.vietu.

Vēlāk A finālā ātrākais bija Lukancovs, kurš finišēja pēc 35,424 sekundēm, kļūstot par sacensību uzvarētāju. Krievijas pārstāvis par 0,131 sekundi pārspēja Andrea Domeniko di Liberto no Itālijas, kamēr trešais bija Kološs Čizmadija no Ungārijas, kurš finišēja pēc 35,780 sekundēm.

Tikmēr Rumjancevs finālā ieņēma ceturto vietu, finišējot pēc 36,023 sekundēm. No goda pjedestāla Latvijas sportists atpalika par 0,243 sekundēm.

Savukārt Tīklenieks C finālā ieņēma sesto vietu, kas kopējā vērtējumā viņam deva 24.pozīciju.

Sestdien priekšsacīkstēs Rumjancevs savā airējumā izcīnīja uzvaru, distanci veicot 34,642 sekundēs.

Brauciens, kurā startēja Rumjancevs, bija ātrākais no piecām priekšsacīkstēm.

Tikmēr Tīklenieks savā airējuma bija piektais, 200 metrus veicot 36,039 sekundēs.

Kanoe airētāju divnieks Aivis Tints un Gatis Pranks piektdien ieņēma desmito vietu 1000 metru distancē.

Svētdien Tints startēs arī 5000 metru distancē kanoe airēšanā.