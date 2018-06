Jonass uzvar abos braucienos un triumfē Lielbritānijas «Grand Prix» izcīņā

Pērnā gada pasaules čempions motokrosā MX2 klasē Pauls Jonass no «Red Bull KTM Factory Racing» komandas svētdien izcīnīja uzvaras abos sezonas devītā posma - Lielbritānijas «Grand Prix» - braucienos, tādējādi triumfējot arī etapa kopējā ieskaitē.

Līdz ar to Jonass šajā posmā izcīnīja maksimāli iespējamos 50 punktus, kamēr otrais bija viņa komandas biedrs un sīvākais konkurents Horhe Prado no Spānijas, kuram abos braucienos otrā vieta. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena svētdien kāpa Kelvins Vlānderens no Dienvidāfrikas Republikas.

Pirmajā braucienā Jonass vadībā izvirzījās jau no paša starta, esot priekšā savas komandas biedram Prado, kurš sestdien tieši latvieti apsteidza kvalifikācijas sacensībās. Abi KTM rūpnīcas vienības braucēji pārliecinoši kontrolēja notikumus pirmajā braucienā, jo viņu pārsvars noslēgumā pār konkurentiem bija teju 50 sekundes.

Noslēgumā Jonasam izdevās tikt galā ar Prado uzbrukumiem un nosargāt pirmo vietu, kamēr trešais bija amerikānis Tomass Kovingtons.

Savukārt otrajā braucienā līderpozīcijā no sākuma izvirzījās Prado, kurš sākotnēji atrāvās no otrajā vietā esošā Jonasa. Tiesa, distances vidusdaļā latvietis pamazām kāpināja tempu un otrā brauciena izskaņā apdzina konkurentu, izvirzoties pirmajā vietā. Tikmēr viņa komandas biedrs sāka nedaudz atpalikt, Jonasam noslēgumā tiekot pie diezgan droša panākuma.

Arī šajā braucienā abi KTM braucēji bija pārliecinoši pārāki, jo tuvākos konkurentus apsteidza par vairāk nekā pusminūti, bet trešais bija Vlānderens.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē pēc deviņiem posmiem līderis ar 401 punktu ir Jonass, bet otrais ar iekrātiem 373 punktiem ir Prado. Trešajā pozīcijā savukārt ar 288 punktiem ir dānis Tomass Kjērs Olsens.

Sezonas deviņos posmos Jonass izcīnījis piecas uzvaras.

Tikmēr prestižākajā MXGP klasē svētdien uzvaru posmā izcīnīja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš ir Jonasa komandas biedrs KTM vienībā. Viņš izcīnīja uzvaras abos braucienos, tajos aiz sevi atstājot titulēto itāli Antonio Kairoli, kamēr trešais posmā bija francūzis Romēns Fevrs.

Savukārt latvietis Matīss Karro pirmajā braucienā bija 32.vietā starp 33 braucējiem, kamēr otrajā braucienā viņš izstājās.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc deviņiem posmiem līderis ir Herlingss, kurš iekrājis 436 punktus, kamēr Kairoli ticis pie 382 punktiem, bet trešais ar 314 punktiem ir beļģis Klemāns Desaijs, kurš svētdien posmā bija ceturtais.

Jonass pērn tika kronēts par pasaules čempionu MX2 klasē, veicot ierakstu Latvijas motokrosa vēsturē.

Pirms tam pasaules čempionātos motokrosā latvieši titulus bija izcīnījuši vien blakusvāģu sacensībās, kur savulaik dominēja Kristers Serģis un Artis Rasmanis, kuriem izdevās piecas reizes kāpt uz pjedestāla augstākā pakāpiena. Tāpat blakusvāģu sacensībās trīskārtējs planētas čempions ir kantētājs Kaspars Stupelis, bet reizi pie zelta tika arī Kaspars Liepiņš.

Par vicečempionu pērn kļuva Šveices motosportists Žeremijs Sīvers, bet trešais bija Olsens. Sīvers šajā sezonā startē jau prestižākajā MXGP klasē.

Jonass pērn triumfēja sešos posmos un bija labākais 14 braucienos. Pirms tam latvietis pasaules čempionātā bija spējis uzvarēt tikai vienā braucienā, kā arī ne reizi nebija triumfējis posma summā.

2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions, bet aizpērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē.

Šajā sezonā tiks aizvadīti 20 posmi.