Dambretistiem tikšanās vieta nemainās

7. jūlijā jau trešo reizi Durbes novada Dunalkas pagastā notika Edgara Štāla rīkotais turnīrs 64 lauciņu dambretē. Šogad to varēja saukt arī par Baltijas atklāto čempionātu, jo līdzās pašmāju sportistiem no dažādiem novadiem Dunalkā bija ieradušies ne tikai Lietuvas izcilie dambretisti, bet tālu ceļu uz Kurzemi bija mērojis arī starptautiskais lielmeistars no Igaunijas Arno Ūtma.