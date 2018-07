Pasaules čempionāts orientēšanās sportā Latvijā notiek pirmo reizi, un tas pulcēs sportistus no visas pasaules, tostarp startēs 2017. gada pasaules čempionāta medaļnieki no Zviedrijas, Francijas, Šveices, Somijas, Krievijas, Ukrainas, kā arī orientieristi no tādām valstīm kā Austrālija, Brazīlija, Kazahstāna, Ēģipte, Ķīna, ASV, Korejas Republika, Jaunzēlande un citas.