Pēc astotā posma vadību kopvērtējumā saglabā BMC komandas braucējs Gregs van Avermēts no Beļģijas, kurš etapā palika 28.vietā. Viņš par septiņām sekundēm tagad apsteidz britu Tomasu Džeraintu no «Sky» komandas, bet deviņas sekundes līderim zaudē komandas biedrs Tīdžejs van Garderens no ASV.