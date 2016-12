Krievijas Antidopinga aģentūra: «New York Times» sagrozījis interviju

Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) pagaidu vadītāja Anna Anceloviča Krievijas medijiem izteikusies, ka intervijā laikrakstam «New York Times» nav atzinusi masveida dopinga problēmu Krievijas sportā. Žurnāliste esot sagrozījusi viņas teikto un izrāvusi frāzes no konteksta.

«Es nerunāju ne par kādu sazvērestību,» izdevumā «Sport-Express» citēta Anceloviča. «Institucionāla sazvērestība» ir formulējums, ko lietojis Maklarens. Manis teiktais bija par to, ka viņš pats atteicies no jēdziena «valstiska dopinga sistēma».

Anceloviča neizslēdz iespēju vērsties pret «New York Times» tiesā.

Saistītie raksti

«Atbildot uz laikraksta «New York Times» publikāciju, RUSADA paziņo, ka organizācijas ģenerāldirektores Ancelovičas vārdi tikuši sagrozīti un izrauti no konteksta,» savā paziņojumā vēsta RUSADA. «Sarunas laikā ar žurnālisti Rebeku Ruizu ģenerāldirektore izteica piezīmi, ka 2016. gada 9. decembrī Ričards Maklarens publicētajā ziņojumā atteicies no vārdiem «valstiska dopinga sistēma» un «institucionāla sazvērestība», tādējādi izslēdzot valsts augstākās vadības iesaisti. Diemžēl Rebeka Ruiza izrāva no konteksta minētos vārdus, radot iespaidu, ka RUSADA atzīst pastāvošu institucionālas shēmas dopinga piesegšanu Krievijā. Gribam uzsvērt, ka aģentūrai nav un nevarēja būt pilnvarojuma atzīt vai noliegt šādu faktu.»

Neilgi pēc «New York Times» publikācijas Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs kategoriski noliedza Kremļa iesaisti krievu sportistu dopinga lietošanā.

Reklāma -->

«Jau no paša sākuma esam nolieguši jebkādu valsts vai valdības departamentu vai kādu valsts dienestu iespējamo iesaisti dopinga lietošanā sportistu vidū,» «R-Sport» sacīja Peskovs.

2016. gada maijā «New York Times» publicēja interviju ar bijušo Maskavas antidopinga laboratorijas vadītāju Grigoriju Rodčenkovu, kas apsūdzēja veselu virkni Krievijas sportistu aizliegto vielu lietošanā. Viņš īpaši akcentēja, ka ticis izstrādāts dopinga kokteilis uz alkohola bāzes, ko lietojuši sportisti, un tikušas veiktas manipulācijas ar dopinga provēm 2014. gada olimpisko spēļu laikā Sočos.

«Mēs gaidām izmeklēšanas rezultātus. Ir aizdomas, ka iesaistīts arī šis pilsonis, kura paustās aizdomas tiek uztvertas kā viens no galvenajiem avotiem, apvainojot mūs. Mēs to kategoriski noliedzam,» teica Peskovs.

Trešdien Krievijas sporta ministrs Pavels Kolobkovs apšaubīja «New York Times» publicētās intervijas ar Anceloviču patiesumu. «Mūsu nostāja attiecībā uz šo situāciju paliek nemainīga,» viņu citē aģentūra TASS. «Man ir aizdomas, ka NYT neprecīzi interpretējis viņas teikto. Domāju, jāvēršas pie viņas un jānoskaidro, ko viņa tieši ar to domāja.»

Decembra sākumā Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) neatkarīgā izmeklēšanas komisija kanādiešu jurista Ričarda Maklarena vadībā publicēja jaunāko ziņojumu par dopinga lietošanu Krievijā, kurā tika paziņots, ka laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam vairāk kā 1000 Krievijas sportisti 30 sporta veidos piedalījušies valsts izveidotā un atbalstītā dopinga sistēmā.