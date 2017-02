Episks foto: 1,42 m garā vingrotāja Bailsa pozē ar milzi Šaku

Viņi satikušies Hjūstonā pirms ASV sporta galvenā notikuma Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) finālspēles - «Super Bowl». Šo pasākumu klātienē apmeklē daudz sporta zvaigžņu, tostarp četrkārtējā Riodežaneiro olimpisko spēļu čempione Bailsa un četrkārtējais NBA čempions O'Nīls, kurš tagad strādā TV par basketbola analītiķi.

Ar Bailsas publicēto attēlu dalījušies vairāk nekā 45 tūkstoši «Twitter» lietotāju, bet pogu «patīk» nospieduši teju 170 tūkstoši.

Bailsa 2016. gada Olimpiskajās spēlēs Rio nofotografējās arī ar citām sporta zvaigznēm. Bildes skatīt zemāk.

Varam tikai iedomāties, kā 19 gadus vecā sportiste izskatītos kopbildē ar talantīgo latviešu basketbolistu Kristapu Porziņģi, kura augums ir 221 centimetrs.

size difference in olympians doesn't matter, depending on what sport you do 😉 6'8" & 4'8" pic.twitter.com/xiU9zIBXJH — Simone Biles (@Simone_Biles) August 2, 2016

Thank you @DjokerNole for taking the time to talk with us & take a picture. Wish you all the best. You're so kind :) pic.twitter.com/QWY0WYOIUz— Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) August 10, 2016