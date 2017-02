Jaunā aktrise Ieva Florence izmēģina spēkus Crossfit pasaulē!

Jaunā, skaistā un daudzsološā aktrise Ieva Florence ir pieņēmusi varenu izaicinājumu - veselu mēnesi hokejista un trenera Kriša Grundmaņa vadībā izmēģināt šobrīd tik aktuālos Crossfit treniņus. Kas tas īsti ir? Tā ir pieredzējušu speciālistu veidota programma, mainīgs augstas intensitātes funkcionāls treniņš. Visi Crossfit programmā iekļautie vingrinājumi kalpo kā lielisks veids spēka, izturības, veiklības, lokanības un galvenokārt veselības uzlabošanai.

Ieva, kas tevi — tik maziņu, smalciņu, ēterisku būtni – motivēja piekrist šim izaicinājumam?

Es vēlējos to pamēģināt, jo apkārt ir gana daudz priekšstatu par to, daudzi par to runā, liek bildes sociālajos tīklos. Crossfit ir kā jaunā reliģija. Gribēju visu redzēt un izjust pati, lai neiespaidotos no citu viedokļiem. Jo valda stereotips, ka tas ir traki intensīvs, tāds riktīgs veču sports… ko gan tur sievietītei darīt (smejas). Plus vēl mans otrs sports ir pilnīgi kaut kas cits.

Reklāma

Tātad tu nodarbojies vēl ar kādu sporta veidu?

Jā, man ir balets — savam pašas priekam.

Balets un Crossfit ir jaudīgs savienojums! Vai tevi pašu nemulsina šis kontrasts — šķietami liegais baleta gaisīgums (kaut arī prasa dzelžainu disciplīnu) un stieņu cilāšana?

Tos ir ļoti grūti salīdzināt, taču balets noteikti man palīdz, jo pazīstu savu ķermeni, es zinu katras mazās kustības loģiku. Ar treneri Krišu jau runājām, ka jāprot izmantot savus muskuļus, lai vingrinājumos maksimāli izvairītos no traumām. Baletā, protams, svaru stieņus necilā, strādā ar ķermeņa pašmasu. Katrā sporta veidā ir līdzības un atšķirības, un tie var savstarpēji viens otru gan papildināt, gan traucēt, tas atkarīgs no personīgā mērķa.

Tagad, kad tikko beidzies pirmais treniņš, kādas ir sajūtas? Kas tevi uzrunā visvairāk?

Pilnīgs šoks muskuļiem (smejas), jo baletā liegi un daiļi trenē dziļo muskulatūru un šajā treniņā atskārtu, ka ir muskuļi, kurus atsevišķi nesanāk tik bieži trenēt. Katrā sporta veidā ir atsevišķas muskuļu grupas, kas tiek izmantotas, izpildot konkrētus vingrinājumus. Manuprāt, tas ir normāli, ka, aizejot, piemēram, uz jogu, tu esi pārsteigts, ka ķermenī ir vēl ko trenēt vai stiept – hei, man ir arī citi muskulīši, par kuriem man nebija ne jausmas! (Smejas.) Ļoti patīk, ka treneris visam seko līdzi, nepieļauj nepareizu kustības izpildīšanu — tas lieliski mobilizē un liek domāt līdzi, tā ka vienlaicīgi notiek arī mentāls treniņš.

Foto: Publicitātes foto

Vai bija sajūta, ka jāizkāpj ārā no savas komforta zonas?

Bija jāizkāpj, jā, pat neskatoties uz to, ka visu savu dzīvi esmu nodarbojusies ar sportu, pamēģinājusi dažādus sporta veidus. Piemēram, basketbols man ir ilgus gadus bijis pastāvīgs sports. Zinu, zinu — pēc manis nepateiksi, jo es tāda maziņa (smejas). Bet tāpat šis viss ir jauns, es iemetu sevi nezināmajā, un tas noteikti ir mazāk komfortabli nekā pierastās ikdienas gaitas.

Vai, sākot treniņus, sev esi uzstādījusi kādu mērķi?

Labs jautājums… Pirmkārt, vēlos iegūt savu personīgo skatījumu uz šo sporta veidu, vēlos redzēt, ko tas var man dot. Viens no mērķiem noteikti ir arī pašdisciplīna. Vēlos paplašināt savu spēju robežas, vēlos sajust, cik daudz varu izdarīt. Piemēram, vēl nesen domāju, ka visa tā riepu cilāšana un svaru stieņi ir tikai vīriešu padarīšana, nevarēju iedomāties, ka stāvēšu te šodien un darīšu to, ko daru. Kustība taču ir dzīvība, un es uzskatu, ka ir jāizmēģina dažādas sporta nozares. Tiesa, vairāk ne vienmēr ir labāk, bet ir vērtīgi gūt plašu ieskatu sporta dažādībā. Tēlaini izsakoties, pēc iespējas vairāk jāatsijā graudi no pelavām, lai saprastu, kura tad ir tā īstā, tuvākā nodarbe.

Vai turēsies pie plāna un iesi līdz galam?

Jā, protams! Ja es tagad to pamestu, tas būtu vienkārši nežēlīgi pret savu ķermeni — iziet cauri šādam treniņam, šokēt muskuļus un tad tā vienkārši pamest? Nekādā gadījumā!

Foto: Publicitātes foto

Jautājām trenerim Krišam - kā viņš vērtē Ievas pirmo treniņu.

Šeit viss ir pilnīgā kārtībā - Ieva ir atlētiska meitene, var redzēt, ka iepriekš ir sportots - kā nekā viņa nodarbojas ar baletu! Meitenei noteikti ir iekšā (smaida). Viņa zina savu spēju robežas, taču var just, ka ir gatava pārspēt arī pati sevi.

Kas jāņem vērā tiem, kuri arī plāno uzsākt Crossfit nodarbības?

Ir jāņem vērā sava fiziskā kondīcija, taču no tās nav jābaidās — Crossfitir piemērots jebkuram. Vienīgais — iesaku atstāt malā savu ego un kompleksus, izbaudīt treniņa procesu, jo tas ir pielāgojams pilnīgi ikvienam interesentam — nodarbībās neviens nekad malā nestāv, strādā visi. Crossfit savā būtībā nav nekas jauns, tā ir skaisti iepakota vispārīgās fiziskās sagatavotības programma.

Kuri ir biežākie mīti par šo sporta veidu, kas attur cilvēkus no tā sākšanas?

Mītu ir daudz, piemēram, visi vienmēr baidās, ka būs ļoti grūti, ka nekavējoties nokļūsi uz spēku izsīkuma robežas. Vēl viens plaši izplatīts mīts - sākot treniņus, uzreiz kļūsi ļoti muskuļots, īpaši tas raksturīgs sievietēm… Ja nu kāds tiešām atklāj, kā var kļūt viena vai divu treniņu laikā kļūt ļoti muskuļots, dodiet man, lūdzu, ziņu! (Smejas.)

Foto: Publicitātes foto

Kā atšķiras pieeja treniņiem iesācējam un jau pieredzējušam sportistam?

Pieredzējis sportists labāk apzinās savu spēju robežas, jo iesācēji mēdz pārvērtēt sevi, savas spējas un censties izpildīt vingrojumu, kaut arī visi spēki ir izsīkuši. Tāpēc jauniem apmeklētājiem mēs vienmēr vairāk sekojam līdzi, mazliet vairāk piekasāmies, lai viņiem šī pieredze būtu patīkama un nebūtu traumu.

Paldies jums abiem, un tiekamies kādā no nākamajiem treniņiem! Turpināsim sekot līdzi Ievas gaitām Crossfit pasaulē!