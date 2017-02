Ronaldu savu dēlu no skolas izņem draudīgā maskā

Futbola portāls goal.com raksta, ka reportieri Ronaldu atpazina pēc viņa miesassargiem. Vēlāk gan Madrides «Real» superzvaigzne atklāja savu personību.

Arī Ronaldu juniors nodarbojas ar futbolu. Viņš pārstāv Madrides «Pozuelo» akadēmijas komandu, kas spēlē Spānijas trešās divīzijas čempionātā.

