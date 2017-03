Beljū gaidītajā duelī 11. raundā uzvar traumu guvušo Heju

Bokseris Tonijs Beljū divu Lielbritānijas zvaigžņu duelī sestdien Londonā vienpadsmitajā raundā uzvarēja Deividu Heju.

Beljū ir pašreizējais Pasaules Boksa padomes (WBC) čempions pirmā smagā svara (līdz 90,7 kg) kategorijā, kuram nākamajā cīņā bija jātiekas ar obligāto titula pretendentu Mairi Briedi no Latvijas, tomēr viņš izvēlējās aizvadīt principiālu dueli ar smagsvaru kategorijas bokseri Heju.

Savukārt Hejs 2008.gadā kļuva par absolūto čempionu pirmā smagā svara kategorijā, bet pēc tam pārgāja uz smagsvariem un kļuva par čempionu arī tur Pasaules Boksa asociācijas (WBA) versijā. Tomēr 2011.gada jūlijā viņš pēc punktiem piekāpās leģendārajam ukrainim Vladimiram Kļičko. Turpinājumā brits vēl pieveica tautieti Dereku Čisoru, bet pēc tam ringā atgriezās vien pērn, aizvadot divas ļoti vieglas cīņas ar mazpazīstamiem pretiniekiem.

Sestdien notikušajā cīņā dueļa pirmajos piecos raundos krietni aktīvāks bija Hejs, meklējot iespējas ātri tikt galā ar pretinieku, kamēr Beljū bija ļoti pasīvs, pats tikpat kā neizdarot sitienus. Cīņas saasinājums bija sestajā raundā, kurā bokseri apmainījās vairākiem bīstamiem sitienam, Hejam vairākas reizes pakrītot. Raunda beigās Hejs aizkliboja uz savu stūri, turklāt bokseris bija manāmi noguris.

Septītais raunds traumētajam Hejam bija kritisks. Bokseris tika iespiests pie trosēm un saņēma vairākus Beljū sitienus, taču pretinieks arī bija noguris un nespēja izmantot Heja vājuma brīdi. Astotajā raundā, spītējot kājas traumai, Hejs aktivizējās, turklāt, aizliekot rokas aiz muguras, aicināja Beljū uz atklāto cīņu.

Hejs, klibodams, aizvadīja turpmākos raundus, bet cīņas noslēdzās vienpadsmitajā raundā, kurā viņš izkrita ārpus ringa. Heja komanda izmeta ringā dvieli, līdz ar to duelī triumfēja Beljū, kuram piešķirta uzvara ar tehnisko nokautu.

2013.gadā Hejam bija pleca operācija un ķirurgs ieteica bokserim noslēgt karjeru. Kopš tā laika viņš divās cīņās kopā aizvadījis nedaudz vairāk par diviem raundiem, tāpēc viņa patiesā gatavība šim duelim nebija paredzama, tomēr viņš tika uzskatīts par favorītu.

Beljū par WBC čempionu kļuva pērn maijā, kad pieveica Kongo bokseri Ilungu Makabu. Jau tad viņam nākamo cīņu vajadzēja aizvadīt pret Briedi, tomēr par brita pretinieku tika nozīmēts amerikānis B.Dž.Floress, kurš arī samierinājās ar neveiksmi.

Beljū karjeras laikā tagad uzvarējis 29 no 32 cīņām, 19 no tām noslēdzot ar nokautu. Savukārt Hejs 31 cīņā ticis pie 28 uzvarām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu.

Briedis 1.aprīlī Vācijas pilsētā Dortmundē tiksies ar Mario Huku. Sportisti sacentīsies par Pasaules Boksa padomes (WBC) pagaidu čempiona titulu pirmā smagā svara kategorijā.

