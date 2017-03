Beljū pēc uzvaras pār Heju varētu sākt pilnvērtīgu karjeru smagsvaros

Bitu bokseris Tonijs Beljū pēc tautieša Deivida Heja uzveikšanas varētu uzsākt pilnvērtīgu karjeru smagsvaros un cīnīties par čempiona tituliem tieši šajā svara kategorijā.

Beljū sestdien Londonā ar tehnisko nokautu 11.raundā pieveica Heju, kurš gan cīņas vidū bija iedzīvojies kājas savainojumā. Šis duelis starp abiem bokseriem notika smagsvaru kategorijā, lai gan Beljū ir pašreizējais Pasaules Boksa padomes (WBC) čempions pirmajā smagajā svarā (līdz 90,7 kg), turklāt vēl nesen viņa obligātais pretinieks bija latvietis Mairis Briedis, taču brits izvēlējās iet citu ceļu un aizvadīt finansiāli ienesīgāku cīņu pret Heju.

«Es uzskatu, ka šajā cīņā pieveicu Lielbritānijas labāko pirmā svara bokseri un vienu no labākajiem smagsvariem,» Beljū izteicās par Heju, kurš savulaik aizvadīja spožu karjeru tieši kategoriju zemākā svarā. «Esmu pagodināts, ka varēju ar viņu atrasties vienā ringā. Savulaik cieši sekoju viņa gaitām.»

«Tomēr Hejs pieļāva to pašu kļūdu, ko citi, - viņš mani novērtēja pārāk zemu. Cīņu ierakstos es izskatos briesmīgi, tomēr ringā man iesist ir daudz grūtāk nekā šķiet,» teica Beljū.

Britu bokseris pēc dueļa arī atklāja, ka kādā no pirmajiem raundiem viņš lauzis roku.

Tikmēr Beljū pārstāvošais promouters Edijs Hērns pēc sestdienas cīņas bija ļoti optimistisks, norādot, ka šim bokserim tagad jācīnās par tituliem smagajā svarā.

«Mums ir jāiet pēc kāda no pasaules čempiona tituliem smagajā svarā. Esmu tik priecīgs par Beljū. Viņš ir nodrošinājis nākotni savai ģimenei un tā tagad var dzīvot lielisku dzīvi,» pauda Hērns.

«Beljū ir vairākas iespējas, kā turpināt karjeru. Viņam būs jāpieņem svarīgi lēmumu - palikt pirmajā smagajā svarā, aizsargāt WBC troni un censties to apvienot ar citām jostām. Iespējams, būs vēl viens duelis ar Heju vai, visticamākais, viņš cīnīsies par čempiona tituliem smagsvaros,» norādīja Hērns. «Tonijam priekšā ir vēl tikai dažas cīņas.

Šis ir smags sporta veids, bet visam pamatā ir nodrošināt savu un ģimenes nākotni. To viņš paveica cīņā pret Heju, bet tagad jāskatās, kur šis Pelnrušķītes stāsts mūs varētu aizvest.»

Zīmīgi, ka pirmajā smagajā svarā Beljū kopumā karjeras laikā aizvadījis tikai astoņas cīņas, jo iepriekš viņš lielākoties boksējies pat vēl zemākā svara kategorijā.

Izskanējusi informācija, ka Beljū smagākajā svara kategorijā nākamo cīņu varētu aizvadīt pret amerikāni Deonteju Vailderu, kurš ir pašreizējais WBC čempions, vai Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempionu Džozefu Pārkeru no Jaunzēlandes.

Tikmēr Hejs, kurš sestdienas cīņā iedzīvojās labās kājas potītes savainojumā, uzreiz pēc cīņas devās uz slimnīcu, kur viņam bija paredzēta operācija.

«Šī nebija mana diena. Nespēju veikt pienācīgus sitienus. Biju labā formā, taču Beljū sniegums bija labāks.

Jutos kā Rokija filmā, biju viena sitiena attālumā, lai izslēgtu pretinieku no cīņas, tomēr man īsti tas neizdevās,» izteicās Hejs, kurš labprāt ar Beljū vēlētos aizvadīt revanša cīņu.

Hejs 2008.gadā kļuva par absolūto čempionu pirmā smagā svara kategorijā, bet pēc tam pārgāja uz smagsvariem un kļuva par čempionu arī tur Pasaules Boksa asociācijas (WBA) versijā. Tomēr 2011.gada jūlijā viņš pēc punktiem piekāpās leģendārajam ukrainim Vladimiram Kļičko. Turpinājumā brits vēl pieveica tautieti Dereku Čisoru, bet pēc tam ringā atgriezās vien pērn, aizvadot divas ļoti vieglas cīņas ar mazpazīstamiem pretiniekiem.

2013.gadā Hejam bija pleca operācija un ķirurgs ieteica bokserim noslēgt karjeru. Kopš tā laika viņš divās cīņās kopā aizvadījis nedaudz vairāk par diviem raundiem, tāpēc viņa patiesā gatavība šim duelim nebija paredzama, tomēr viņš tika uzskatīts par favorītu.

Beljū par WBC čempionu pirmajā smagajā svarā kļuva pērn maijā, kad pieveica Kongo bokseri Ilungu Makabu. Jau tad viņam nākamo cīņu vajadzēja aizvadīt pret Briedi, tomēr par brita pretinieku tika nozīmēts amerikānis B.Dž.Floress, kurš arī samierinājās ar neveiksmi.

Beljū karjeras laikā tagad uzvarējis 29 no 32 cīņām, 19 no tām noslēdzot ar nokautu. Savukārt Hejs 31 cīņā ticis pie 28 uzvarām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu.

Briedis 1.aprīlī Vācijas pilsētā Dortmundē tiksies ar Mario Huku. Sportisti sacentīsies par WBC pagaidu čempiona titulu pirmā smagā svara kategorijā.

