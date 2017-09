Seko līdzi basketbola izlases spēlei: Latvija - Slovēnija

Informācija tiek papildināta...

Abas komandas līdz šim savā starpā spēlējušas astoņas reizes, latviešiem gūstot trīs uzvaras. Tomēr divi no trim panākumiem gūti tieši Eiropas čempionātos. 2001. gadā, kad sacensības arī risinājās Turcijā, grupas turnīra izšķirošajā spēlē pagarinājumā izdevās uzvarēt ar 99:93. Toreiz uzvaru ar 10 gūtiem punktiem kaldināja Ainars Bagatskis, kurš nu jau pēdējos 10 gadus vada Latvijas izlasi galvenā trenera amatā.

Mača uzvarētājs ceturtdien pusfinālā spēkosies ar favorīti Spānijas izlasi, kas ceturtdaļfinālā ar 84:72 apspēlēja Vācijas komandu. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm bija Marks Gasols, bet 19 punktus iemeta viņa brālis Pau, kamēr 11 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles Rodrigesa kontā. Vācijas valstsvienībā 27 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles Denisam Šrēderam, bet 15 punktus iemeta Daniels Teiss.

Pārējos divos ceturtdaļfinālos trešdien cīnīsies Grieķija pret Krieviju un Itālija pret olimpisko vicečempioni Serbiju.

Slovēnijas izlase, kopš tā atdalījās no bijušās Dienvidslāvijas, vistuvāk Eiropas čempionāta medaļām bija 2009. gadā, kad pusfinālā nācās atzīt Serbijas pārākumu ar 92:96 un bronzas mačā piekāpties Grieķijai ar 56:57. Savukārt Latvijas basketbolisti kopš neatkarības atgūšanas nav tikuši tālāk par ceturtdaļfinālu, kas jaunāko laiku vēsturē sasniegts trešo reizi un otro reizi pēc kārtas (2001., 2015. un 2017. gadā).

Slovēnijas komanda, kurā lielisku sniegumu demonstrē vien 18 gadus jaunais Luka Dončičs un Gorans Dragičs, līdzšinējos sešos mačos izcīnījusi tikpat uzvaras.

Latvijas vīriešu basketbola izlases spēles Eiropas čempionātā

1. septembrī Latvija - Serbija 82:92

2. septembrī Latvija - Beļģija 92:64

4. septembrī Latvija - Lielbritānija 97:92

5. septembrī Latvija - Krievija 84:69

7. septembrī Latvija - Turcija 89:79

10. septembrī Latvija - Melnkalne 100:68

12. septembrī Latvija - Slovēnija ...

#EuroBasket2017

Slovēnijas 🇸🇮 🏀 izlase

Vidējais vecums: 25

Augums: 200 cm

Līderi: Dončičs, Dragičs

Punkti spēlē: 87,5

Bilance: 6/0— TVNET Sports (@SportsTVNET) September 12, 2017

Nu ko ... sutam pozitivu energiju džekiem ! Lai veicas 💪 Vini tic un mes ticam ticam !!! 💪💪💪 veiksmi veči !!!!!🇱🇻🏀— jevgenijs k. (@krievs77) September 12, 2017

Second game of the 1/4 Finals day: Slovenia 🇸🇮 vs Latvia 🇱🇻#EuroBasket2017 pic.twitter.com/VUs0VgwaBZ— Sportando (@Sportando) September 12, 2017

Rezultatīvas piespēles:

Latvija 24,3 - Slovēnija 18,7— Andrejs Silins (@AndrejsSilins) September 12, 2017

Mūsējie ir rokas apčurājuši?— Valdis Valters (@GeneralisLV) September 12, 2017

Un atkal jau pirmajās minūtēs spēlētāji no abām komandām izrāda neapmierinātību par tiesnešu lēmumiem...— LETA par EuroBasket (@LETAsportsEXTRA) September 12, 2017

Spēles sākumā netiek galā arī ar Vidmāru, kuram jau 6 punkti. Labi viņu atrod groza apakšā partneri.— Edgars Buļs (@EB__23) September 12, 2017

Prasītos pēc "Fak-jū, re-fe-rī!"— Andrejs Silins (@AndrejsSilins) September 12, 2017

Prepeličs realizē savu pirmo tālmetienu. Kopā slovēņu uzbrukums ir fantastisks: 10/14 FG, 6/8 3pt. 25-38 uz tablo!— Edgars Buļs (@EB__23) September 12, 2017

These low level refs should understand that people come to watch the stars of the game......i mean players, not you!— Jānis Porziņģis (@JPorzee) September 12, 2017

Starp citu, Eiropas čempionāta 1/4finālu apkalpo tiesneši no Puertoriko, Argentīnas, Itālijas un komisārs no Lielbritānijas.— Andrejs Silins (@AndrejsSilins) September 12, 2017

1. puslaikā komandas uzbrukušas ar ļoti augstu precizitāti:

2p. Latvija 63% - Slovēnija 62%

3p. Latvija 51% - Slovēnija 50%— Andrejs Silins (@AndrejsSilins) September 12, 2017

Blakus sēdošais LTU kolēģis, kurš perfekti runā latviski: Labākā spēle čempionātā! Kā filmā "Space Jam". #EuroBasket2017— Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) September 12, 2017

Nepilnu četru minūšu laikā Latvija met tikai garām, kas slovēņiem ļauj izvirzīties vadībā ar 62:55. Bagatskis ņem minūtes pārtraukumu— LETA par EuroBasket (@LETAsportsEXTRA) September 12, 2017

Uzņēmas Šmits un ar agresīvu caurgājienu panāk 2 sodiņus. Pēc tam pirmo metienu no spēles 3.cet (neskaitot dankus) realizē Peiners.— Edgars Buļs (@EB__23) September 12, 2017

Jūs to varat!!! Ir jābūt uzvarai! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻— Artūrs Kalnītis (@ArtursKalnitis) September 12, 2017

Slovenia 🇸🇮 76 Latvia 🇱🇻 66 with 10 mins left in the game

Dragic 22+5+7 in the 25-11 partial of the 3rd quarter #EuroBasket2017 pic.twitter.com/vO1bQY4ir3— Sportando (@Sportando) September 12, 2017

Cerams, Dāvis ar savu precīzo trejaci mūs pamodinās— LETA par EuroBasket (@LETAsportsEXTRA) September 12, 2017