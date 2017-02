Florbolistes ar graujošu uzvaru pār Ukrainu sāk PČ kvalifikāciju

Latvijas sieviešu florbola izlase pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē Spānijas galvaspilsētā Madridē trešdien ar rezultātu 31:1 (11:0, 8:0, 12:1) sagrāva Ukrainu.

Latvijas izlasē ar pieciem gūtiem vārtiem izcēlās 14 gadus vecā valstsvienības debitante Anna Ankudinova, četri precīzi metieni Gunitai Kārkliņai, «hat-trick» savā kontā ierakstīja Lība Daija Mikova, bet pa diviem vārtiem iemeta Zeltīta Bankava, Līga Garklāva, Diāna Isjomina, Elīza Elizabete Bērziņa, Inga Amatere, Evita Rudzīte un Santa Torstere. Savukārt pa vienai bumbiņai pretinieču vārtos ieraidīja Madara Adamane, Laura Gaugere, Paula Egle, Ieva Ločmele un Linda Līce.

Lauma Višņevska Latvijas izlases vārtos atvairīja visas deviņas pretinieču mestās bumbiņas, bet vienīgais precīzais metiens Ukrainai izdevās, kad valstsvienības vārtu sargāja Kristīne Kirilova.

Zīmīgi, ka Ukrainai šajā spēlē bija pieteiktas desmit laukuma spēlētājas un divas vārtsardzes, līdz ar to ukrainietēm nācās spēlēt ar divām maiņām.

Latvijas valstsvienībai pietrūka tikai divas minūtes, lai izcīnītu «sauso» uzvaru. Goda vārtus Ukrainas izlases labā guva Jeļizaveta Holovčenko.

Latvijas izlase, kam pašlaik pieder planētas piektās spēcīgākās valstsvienības gods, turnīra turpinājumā florbolistes spēkosies arī ar mājinieci Spāniju, Čehiju un Ungāriju.

Pirms šī turnīra sākuma izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs norādīja, ka komanda spēlēs agresīva uzbrukuma florbolu, bet konkrēts mērķis jeb izcīnītā vieta nav izvirzīta.

Latvijas valstsvienība šim turnīram gatavojās, aizvadot vairākas treniņnometnes Kocēnos, turklāt aizvadīja vairākas pārbaudes spēles arī Somijā.

Latvijas florbola izlase šajā turnīrā piedalās ar četrām ārzemēs spēlējošām florbolistēm - vārtsardzi Laumu Višņevsku, aizsardzi Evelīnu Garbari (abas - Bernes-Burgdorfas «Wizards», Šveice), kā arī uzbrucējām Līgu Garklāvu (Oslo «Grei», Norvēģija) un Diānu Isjominu (Oslo «Sveiva», Norvēģija). Šīs florbolistes komandai pievienojās tikai Madridē, tāpēc pirms tam aizvadītajās treniņnometnēs viņas piedalīties nevarēja.

Kopumā Latvijas izlases sastāvā iekļautas divas vārtsardzes, septiņas aizsardzes un 11 uzbrucējas.

Piecpadsmit spēlētājas ir no «Elvi Florbola līgas» vienībām, bet uzbrucēja Paula Egle pārstāv pēc spēka otrās līgas komandu Cēsu «Lekrings». No Latvijas spēcīgākā dāmu turnīra vislielākā pārstāvniecība ir Kocēnu «Rubenei», kuru pārstāv septiņas florbolistes, bet no «Rīgas Lauvām» ir trīs spēlētājas. Tikmēr pa divām dāmām turnīrā piedalās no «Ķekavas» un NND vienībām, kamēr viena florboliste ir no «Ķekavas Bulldogs» komandas.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs Madridē notiks līdz 5.februārim. Ceļazīmi uz pasaules čempionātu iegūs grupas divas labākās valstsvienības. Eiropā kopumā notiks četri tādi grupu turnīri un iespēja piedalīties pasaules čempionāta finālturnīrā būs arī divām izlasēm, kuras ar labākiem rezultātiem izcīnīs trešo vietu.

Pasaules čempionāts dāmām šogad no 1. līdz 9.decembrim risināsies Slovākijā.

Latvijas sieviešu florbola izlase visos desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku. Latvijas visu laiku augstākais rezultāts ir ceturtā vieta 2007.gada pasaules čempionātā, kad gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts, bet piekto vietu latvietes spējušas izcīnīt 2005., 2013. un 2015.gadā.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā

Vārtsardzes: Lauma Višņevska (Bernes-Burgdorfas «Wizards», Šveice), Kristīne Kirilova («Rīgas Lauvas»);

Aizsardzes: Evelīna Garbare (Bernes-Burgdorfas «Wizards», Šveice), Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Madara Adamane, Linda Līce (visas - «Rubeen»), Gundega Vancāne («Ķekava»), Gunita Krastiņa (NND);

Uzbrucējas: Līga Garklāva (Oslo «Grei», Norvēģija), Diāna Isjomina (Oslo «Sveiva», Norvēģija), Lība Daija Mikova, Edīte Bankava, Zeltīte Bankava (visas - «Rubene»), Elīza Elizabete Bērziņa («Ķekava»), Santa Torstere (NND), Inga Ametere («Ķekavas Bulldogs»), Ieva Ločmele, Anna Ankudinova (abas - «Rīgas Lauvas»), Paula Egle (abas - Cēsu «Lekrings»).

